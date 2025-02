video suggerito

Investe e uccide un uomo sulle strisce pendonali, respinto il patteggiamento per un 19enne Aveva chiesto un patteggiamento a tre anni e sei mesi di reclusione, ma il gup lo ha respinto. Ora si valuta tra il processo ordinario o abbreviato per l'omicidio stradale di un 70enne, travolto da un motorino guidato da un 19enne a Montesacro.

A cura di Alessia Rabbai

Il giudice dell'udienza preliminare ha respinto la richiesta di patteggiamento avanzata da un diciannovenne. Con un motorino rubato ha investito un uomo di settant'anni con un motorino, mentre camminava sulle strisce pedonali. Un incidente che riasale alla notte del 2 dicembre del 2023 ed è avvenuto tra viale Carnaro e via Peralba, nel quartiere Montesacro a Roma.

Il settantanne è deceduto a causa delle ferite e dei traumi riportati, il giovane deve rispondere di omicidio stradale e ricettazione. La richiesta di patteggiamento, respinta, era di tre anni e sei mesi di reclusione. Difeso dall'avvocato Viviana Carracciolo, valuterà se chiedere di essere giudicato con rito abbreviato oppure ordinario. I famigliari della vittima, sostenuti dal legale Daniele Bocciolini, si sono costituiti parte civile.

L'anziano investito e morto poche ore dopo

Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine, come riporta Il Corriere della Sera, al momento dell'incidente a seguito del quale ha perso la vita, il settantenne stava camminando sulle strisce pendonali. Improvvisamente l'imputato lo ha travolto, per cause non note, scaraventandolo a terra ed è scappato, senza fermarsi a prestare soccorso.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul luogo dell'incidente è giunto il personale sanitario con l'ambulanza, che ha preso in carico l'anziano e lo ha trasportato con codice rosso in ospedale. Le sue condizioni di salute sono parse fin da subito disperate. Nonostante le cure dei medici, che hanno cercato di salvargli la vita, il quadro clinico del paziente era fortemente compromesso ed è deceduto alcune ore dopo l'investimento.

Il motorino era rubato

Il motorino Piaggio Liberty guidato dal ragazzo che ha travolto il settantenne è risultato rubato, dopo l'investimento lo ha abbandonato in strada. Gli inquirenti sono riusciti a risalire al veicolo coinvolto nel sinistro grazie alle immagini immortalate dalle telecamere di sorveglianza.

Il motorino risultava rubato dal 16 ottobre del 2023 nel quartiere Salario. Il giovane quando ha investito il pedone che poi è morto non era solo: i due si sono allontanati e lo hanno abbandonato, per poi scappare a piedi e presentarsi solo alcuni giorni dopo di loro spontanea volontà in Commissariato, per autodenunciarsi.