Travolge e uccide un uomo sulle strisce a Montesacro, poi scappa: a processo il motociclista 18enne Al via il processo nei confronti del ragazzo di 18 anni che lo scorso dicembre ha travolto e ucciso in motorino un uomo che stava attraversando sulle strisce a Montesacro.

A cura di Beatrice Tominic

Al via il processo che vede imputato un ragazzo di 18 anni per aver travolto e ucciso un uomo di 70 anni, Luigi Locantore. Il settantenne stava attraversando la strada a Montesacro, quando il giovane, alla guida di un motorino rubato, lo ha investito e poi è scappato senza prestare soccorso. Locantore, insegnante in pensione, è morto il giorno dopo per le gravi ferite riportate.

I fatti sono avvenuti lo scorso primo dicembre a viale Carnaro, nella zona nord est della capitale. Ora è stato confermato il rinvio a giudizio per Gabriele Panelli, il ragazzo in sella al motorino, con le accuse di omicidio stradale, ricettazione e violazione del codice della strada. Sul motorino, con lui, anche un ragazzo di 15 anni nei confronti quale è in corso un procedimento al Tribunali dei minori con le stesse accuse fatta eccezione per l'omicidio stradale.

Al via il processo

Nell'udienza preliminare, come riporta il Corriere della Sera, sarà da valutare la tesi del concorso di colpa. In quel caso l'avvocata Viviana Caracciolo, che difende il ragazzo, potrà richiedere la messa alla prova con lavori di pubblica utilità ed evitare il carcere al suo assistito. In caso contrario, potrà affidarsi al rito abbreviato. Nel frattempo i familiari della vittima si costituiranno parte civile.

L'incidente a Montesacro

È successo il primo dicembre del 2023. Originario di Matera, dove ha insegnato per anni, dopo la pensione spesso veniva a Roma per trascorrere del tempo con la figlia. È proprio durante una di quelle visite che è stato investito. Stava camminando lungo le strisce quando il motorino lo ha travolto. I due ragazzi in sella, dopo l'impatto, sono caduti. Hanno abbandonato il motorino in mezzo alla strada e sono scappati.

L'uomo è stato immediatamente trasportato al policlinico Gemelli in condizioni critiche: è morto il giorno dopo. Nel frattempo, mentre gli agenti si trovavano alla ricerca dei due ragazzi in motorino, sono stato proprio loro a costituirsi: "Siamo scappati, abbiamo avuto paura".