Travolto e ucciso da due uomini in sella a una moto rubata: era venuto a trovare la figlia a Roma

A cura di Ilaria Quattrone

L'uomo di 70 anni che è stato travolto e ucciso a Roma da due uomini, che erano in sella a uno scooter rubato, era venuto città a trovare la figlia. L'incidente si è verificato venerdì 1 dicembre. Il settantenne è stato trovato in fin di vita sulle strisce pedonali a Montesacro. Purtroppo è morto 24 ore dopo il ricovero in ospedale.

Travolto e ucciso a Roma, chi era Pier Luigi Locantore

La vittima si chiamava Pier Luigi Locantore ed era originaria di Matera. Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto alle 22 di venerdì sera. L'anziano stava attraversando le strisce pedonali di viale Carnaro quando è stato travolto da un Piaggio Liberty, che viaggiava a velocità elevata.

Sulla moto, che risulta essere stata rubata un mese fa, c'erano due persone. I due, che quindi non si sono fermati a soccorrere l'uomo che avevano travolto, sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza installate in zona. Sono entrambi ricercati.

L'uomo è morto dopo 24 ore di agonia

A chiamare i soccorsi, sono stati alcuni automobilisti. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno portato Locantore all'ospedale Sandro Pertini dove è stato ricoverato d'urgenza. Considerate le sue condizioni, è stato trasferito al Policlinico Gemelli dove purtroppo è morto il giorno successivo.

Mentre la vittima veniva portata in ospedale, le forze dell'ordine svolgevano tutti i rilievi del caso. Gli agenti della polizia locale, grazie alla visione delle immagini delle telecamere, hanno scoperto che uno dei due indossava un casco azzurro. Di lui, si intravede il volto. I due avrebbero abbandonato lo scooter a pochi chilometri di distanza dall'incidente e sarebbero scappati a piedi.

Non è escluso che il mezzo sia stato utilizzato per mettere a segno scippi o rapine proprio nel quartiere Montesacro.