Interruzione dell’acqua oggi e domani a Roma: tutte le strade e i quartieri interessati Nella giornata di oggi, 14 dicembre, e nella notte fra oggi e domani, 15 dicembre, niente acqua nei municipi di Roma I, VI, XI e XII. Tutti gli orari, le vie interessate e il servizio di autobotte predisposto da Acea.

A cura di Beatrice Tominic

Niente acqua nella nottata fra martedì 14 e mercoledì 15 dicembre per i quartieri Trastevere, Ostiense, Monteverde e Portuense: a causa di interventi di manutenzione straordinaria comunicati da Acea Ato 2, è sospesa l'erogazione dell'acqua corrente in alcune zone dei municipi I, VI, XI e XII. I lavori portano, infatti, all'abbassamento di pressione o alla totale mancanza di acqua a partire dalle ore 22 di stasera, fino alle 6 della mattina di domani per quanto riguarda i municipi I, XI e XII, mentre nel VI niente acqua dalle 8 alle 20 di oggi. Nell'orario indicato, per ovviare alla mancanza di acqua, Acea Ato 2 ha garantito il servizio attivo di autobotti nei punti di lungotevere Pietra Papa, angolo Ponte Marconi; piazzale della Radio; via Quirino Majorana, angolo via Giovanni Caselli; via Ettore Rolli, angolo via Cesare Pascarella; viale Trastevere, angolo largo Berardino da Feltre. In caso di necessità, si può richiedere l'intervento di Acea anche chiamando il numero verde 800.130.335. L'invito è quello di lasciare chiusi i rubinetti nelle ore indicate per la manutenzione: viene consigliato, comunque, di organizzare delle scorte di acqua da tenere con sé.

Sospensione idrica del 14 e del 15 dicembre a Roma: orari e vie nei municipi XI, XII e I

Le vie interessate nei municipi XI, XII e I, in cui la sospensione idrica è prevista stanotte, nel particolare, sono:

via Portuense ( nello specifico il tratto da porta Portese a via Ettore Rolli e quello da via Giovanni Volpato a via Quirino Majorana);

il Lungotevere Portuense;

il Lungotevere degli Artigiani;

via Antonio Pacinotti;

il lungotevere Vittorio Gassman;

il lungotevere di Pietra Papa;

il lungotevere degli inventori;

via di Santa Passera;

via della Magliana ( nel particolare da Piazza Antonio Meucci a vicolo di Santa Passera);

via della Magliana Antica;

via Quirino Majorana (nella zona da via Oderisi Da Gubbio a via del Fornetto);

via del Fornetto;

piazza Flavio Biondo ( che coincide con la stazione Trastevere);

viale Trastevere (nel tratto da piazza Flavio Biondo a via delle Fratte di Trastevere);

viale Marconi;

via Enrico Fermi;

via Pietro Blaserna;

via Oderisi da Gubbio;

piazza Meucci;

via Gerolamo Cardano;

via Francesco Grimaldi;

via Enrico Fermi;

via Borghesano Lucchese;

piazzale della Radio;

via Giovanni Caselli;

via Pietro Teofilato;

via Ettore Rolli;

via Angelo Bellani;

via Panfilo Castaldi;

via Bernardino Passeri;

via Nicolò Bettoni;

via Cesare Pascarella;

via Federico Rosazza;

via Ippolito Nievo;

via Angelo Bargoni;

via Dandolo (nel tratto che parte da viale Glorioso e arriva a via Calandrelli);

via Filippo Casini;

viale Glorioso;

via Teodoro Pateras;

via Gaetano Sacchi.

A questo elenco potrebbero aggiungersi anche le vie e le zone limitrofe.

Interruzione idrica nel VI municipio: le strade interessate

Come si legge nel sito di Acea Ato 2, invece, le vie nel territorio del VI municipio in cui viene effettuata la sospensione idrica nella giornata di oggi, fino alle ore 20, sono:

via dei Pioppi;

via Cumia Superiore;

via Curcuraci; via Frazzano;

via Mili San Marco;

via Pistunina;

via Valle Santa Maria;

via degli Albucci;

via Tipoldo;

via Casale Santa Maria;

via Furci Siculo;

via della Lite.

Anche in questo caso, potrebbero essere interessate anche le vie e le zone limitrofe a quelle citate.