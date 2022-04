Interruzione dell’acqua oggi a Roma Nord: le strade e i quartieri interessati Per lavori di efficientamento del servizio per 24 ore fornitura idrica a rischio in diverse zone del XV Municipio. Tutte le strade coinvolte dai lavori di Acea e dove si trovano le autobotti di acqua potabile per i cittadini.

A cura di Redazione Roma

Come già precedentemente annunciato nella giornata di oggi – martedì 12 aprile – sono previsti dei lavori straordinari di manutenzione alla rete idrica, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza del servizio. L'intervento programmato da Acea Ato 2 riguarda alcune zone di Roma Nord nel XV Municipio di Roma, e non mancheranno i disagi tra interruzione del servizio idrico e cali di pressione.

Le strade coinvolte per 24 ore sono: via Monte Sant'Andrea, via Campo Albino, via Giuseppe Cederle, via della Stazione di Cesano, via Ildebrando, Vicolo de Cabelli, via della Riserva di Sant'Antonio, via Antonio Valgoi, via della Fontana Secca, Borgo di Sotto, Borgo di Sopra, via XIII Settembre, via dell'Isola, via Giuseppe Avenata, via Guido Miotto. Oltre alle strade elencate anche le zone immediatamente limitrofe potranno essere interessate da possibili disagi.

Come sempre in questi casi Acea ha approntato un servizio di autobotti di acqua potabile a cui i cittadini potranno approvvigionarsi per qualsiasi esigenza, e che saranno poste in via della Stazione di Cesano civico 686, via della Stazione di Cesano civico 833, via della Stazione di Cesano civico 837, via della Fontana Secca civico 63, Borgo di Sopra civico 47, via Guido Miotto, via Ildebrando civico 25E, via Monte Sant'Andrea civico 7, via Solario civico 7, piazza Francesco Caraffa.

"Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, ha invitato gli utenti a mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione, per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell'acqua", si legge nella nota diramata da Acea.