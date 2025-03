video suggerito

Internazionali di Roma, lo Stadio dei Marmi si trasforma: nuovo campo da 3mila posti per Sinner Lo Stadio dei Marmi ospiterà un campo da 3.000 posti, definito un “piccolo Centrale”, e due campi secondari da 800 posti. Il campo principale del suggestivo impianto intitolato a Pietro Mennea, chiamato per l’occasione Super Tennis Arena, potrebbe persino accogliere qualche match di Sinner. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enrico Tata

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Foro Italico si amplia in occasione dell’edizione 2025 degli Internazionali BNL d’Italia di tennis a Roma. L’area a disposizione di giocatori e pubblico raddoppia, passando da 10 a 20 ettari, con una capienza che sale da circa 33mila a 55mila spettatori, pronti a tifare per Jannik Sinner, attuale numero uno del circuito ATP, che però non ha ancora vinto il torneo di casa.

Sono previsti 34.500 posti a sedere, 7.500 in più rispetto al 2024. Inoltre, i campi da gioco aumentano a 21, quattro in più dello scorso anno. Tre di questi saranno allestiti all’interno dello Stadio dei Marmi, situato accanto allo Stadio Olimpico e dotato di una pista d’atletica. In pratica, una versione più grande del Pietrangeli: ospiterà un campo da 3.000 posti, definito un "piccolo Centrale", e due campi secondari da 800 posti. Il campo principale del suggestivo impianto intitolato a Pietro Mennea, chiamato per l'occasione Super Tennis Arena, potrebbe persino accogliere qualche match di Sinner, anche se manca ancora l'ufficialità.

Sotto il Ponte della Musica saranno inoltre allestiti due campi di allenamento con tribune. In totale, ci saranno nove campi da gioco e dodici campi di allenamento.

L'edizione 2025 degli Internazionali Bnl d'Italia, in programma dal 29 aprile al 18 maggio, è stata presentata oggi alla presenza di Angelo Binaghi (Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel), Marco Mezzaroma (Presidente di Sport e Salute), Andrea Abodi (Ministro per lo Sport e i Giovani), Francesco Rocca (Presidente della Regione Lazio) e Alessandro Onorato (Assessore al Turismo, Grandi Eventi, Sport e Moda del Comune di Roma).

"Quest'anno puntiamo ad arrivare alle 400mila presenze pagarti e vorremmo superare la soglia di un miliardo di euro di impatto economico sul territorio, nel giro di due o tre anni", ha dichiarato Binaghi. Il ministro Abodi ha sottolineato invece come il Foro Italico sia "un'eredità del ‘900, ma da sempre un luogo generoso. Se prima era intermittente, oggi offre un palinsesto quotidiano. Qui si celebra lo sport in tutte le sue dimensioni. E' un luogo dell'intrattenimento in senso generale, un luogo di socialità, che diventerà molto facilmente un luogo di destinazione. E c'è ancora margine di miglioramento e non è una logica di gigantismo, ma di opportunità".