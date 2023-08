Insolito inseguimento a Roma: un elefante e una giraffa in fuga negli studios di Cinecittà Il video immortala la fuga di una giraffa e di un elefante tra le vie degli studi cinematografici di Cinecittà, inseguiti dagli addetti alla produzione. Nuova trovata per pubblicizzare un film in uscita o reale tentativo di riconquistare la libertà?

A cura di Teresa Fallavollita

Foto: Screen @welcometofavelas_4k

Un elefante e una giraffa in fuga tra le auto parcheggiate, inseguiti da diverse persone. No, non si tratta di una scena del celebre cartone Madagascar, con gli animali dello zoo di New York che tutti insieme organizzano un piano geniale per scappare, abbandonare le proprie gabbie e tornare alle loro terre d'origine. Questa volta i protagonisti non sono buffi personaggi dei cartoni animati, ma animali in carne e ossa. Lo spettacolo surreale è avvenuto a Roma, negli studios di Cinecittà. La scena è stata immortalata in un video condiviso su Instagram dalla pagina Welcome to Favelas.

Proprio quando i romani pensavano di aver visto tutto l'immaginabile, ecco un nuovo episodio: due animali più che insoliti e decisamente non autoctoni che scappano tra le vie degli studi cinematografici di Cinecittà. Nel video che sta circolando sui social si vedono una giraffa e un elefante che sfuggono al controllo degli addetti, che inutilmente provano a inseguirli.

Che si tratti di un'originale trovata pubblicitaria per un film in uscita? Non è dato saperlo. Sembrerebbe però che al momento gli studios di Cinecittà stiano ospitando le riprese del nuovo film di Tarzan.