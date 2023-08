Inseguimento per mezza Roma, resta in carcere il 53enne che diceva: “Faccio esplodere San Pietro” È stato fermato a pochi chilometri da San Pietro, il suo obiettivo dichiarato: “Lasciatemi andare devo far esplodere questo camion in Vaticano”, urlava, minacciando gli agenti con un coltello a serramanico.

A cura di Enrico Tata

L’inseguimento è terminato in piazza Pio XI

Il gip ha convalidato, su richiesta del pm Nicola Maiorano, l'arresto e la misura della custodia cautelare del carcere nei confronti del 53enne che venerdì scorso ha seminato il panico per mezza Roma. Il camion gru che aveva rubato in un autonoleggio è stato inseguito per le strade della Capitale da almeno dieci vetture della polizia e dei carabinieri. La sua corsa è stata fermata, grazie ad alcuni colpi di pistola sparati dagli agenti, all'altezza di piazza Pio XI. Là è stato circondato ed ammanettato da decine di uomini. Era a pochi chilometri da San Pietro, il suo obiettivo dichiarato: "Lasciatemi andare devo far esplodere questo camion in Vaticano", urlava, minacciando gli agenti con un coltello a serramanico.

Il pm ha contestato 14 reati all'uomo, dalla resistenza e minaccia pubblico ufficiale alle lesioni, dalla tentata rapina la furto aggravato, dal danneggiamento al porto d'arma impropria fino all'evasione. Il cinquantatreenne, residente a Guidonia, doveva infatti trovarsi a casa, poiché costretto agli arresti domiciliari per resistenza a causa di fatti che risalgono al 31 luglio scorso.

Secondo quanto si legge nell'ordinanza di convalida del gip, l'uomo ha condotto il camion gru attraversando incroci con il rosso e mettendo seriamente "in pericolo l'incolumità degli utenti della strada". Stando a quanto si apprende, il legale dell'uomo, l'avvocato Paolo Barone, ha chiesto che venga autorizzata una perizia psichiatrica sul suo assistito.

Il maxi inseguimento è cominciato intorno alle 7 di mattina di venerdì scorso. Il 53enne è stato sorpreso all'altezza dell'uscita 15 del Grande Raccordo Anulare mentre tentava di rubare l'automobile di una donna, che ha minacciato con una grossa pietra con cui poi ha danneggiato cofano e parabrezza. In seguito è scappato e si è diretto verso un autonoleggio dal quale ha rubato il camion gru. Da lì è cominciato un lunghissimo inseguimento per mezza città, tra manovre spericolate e auto della polizia speronate. Alcuni agenti, tra l'altro, sono rimasti feriti con prognosi tra i 7 e i 15 giorni.