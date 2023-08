Inseguimento da film, ruba un furgone e scappa per mezza Roma: elicotteri in volo, fermato a piazza Pio XI Un furgone è stato inseguito da volanti ed elicotteri per mezza Roma per circa un’ora nella mattinata di oggi, 18 agosto.

A cura di Enrico Tata

Foto di repertorio – piazza Pio XI

Inseguimento da film a Roma, con diverse volanti della polizia ed elicotteri in volo dalle 7 alle 8 di mattina di oggi, venerdì 18 agosto, e terminato in piazza Pio XI, zona Gregorio VII. Per ragioni da chiarire, spiega la questura di Roma, un uomo passeggiava sul Grande Raccordo Anulare all'altezza dell'uscita 15, La Rustica, e disturbava la circolazione delle automobili. Inseguito dalla polizia, è entrato in un autonoleggio e ha rubato un furgone Iveco.

È cominciato un inseguimento per tutta Roma, prima sul Grande Raccordo Anulare, in corsia interna e in quella esterna, poi sul tratto urbano dell'autostrada A24 e infine sulla tangenziale e sull'Olimpica. L'uomo è stato inseguito da diverse macchine della polizia e da alcuni elicotteri che si sono alzati in volo per non perdere le tracce del mezzo. Dopo aver tamponato diverse volanti delle forze dell'ordine (nessun ferito tra gli agenti), il furgone è stato fermato all'altezza di piazza Pio XI intorno alle 8 di mattina. I motivi della fuga dell'uomo sono ancora da accertare, spiega la questura di Roma.

Un testimone ha raccontato: "Io me lo sono trovato davanti su ponte Marconi col furgone, semaforo verde stavo per passare con la macchina quando dalla direzione opposta e’ arrivato questo furgone guidato da un tizio biondo a petto nudo e rincorso da almeno 30 volanti. Erano le 7,50 e si dirigeva verso viale Marconi poi da lì non so dove e’ andato ma a questo punto leggendovi avrà fatto Marconi, Gianicolense".

Una residente racconta: "Sono appena passata a piazza Pio XI, ero in auto quindi non ho potuto guardare attentamente, ma c'era un camion fermo al semaforo direzione Cipro senza una ruota e circa 4 o 5 auto della polizia".