Insegue una donna fino al portone di casa, l’aggredisce e tenta di derubarla: fermato 31enne L’ha colpita con due pugni in volto e le ha morso una mano per provare a derubarla, poi è fuggito. Rintracciato dalla polizia, è stato sottoposto a fermo.

A cura di Beatrice Tominic

Stava rientrando in casa sua dopo aver trascorso la serata in un locale, quando è stata aggredita da una persona che l'ha seguita fino al portone dell'abitazione in cui vive per derubarla. È successo lo scorso 9 febbraio, nella zona di via Prenestina, nella zona del Pigneto, del quadrante est della capitale. Dopo una settimana circa di ricerche gli agenti di polizia del commissariato di Porta Maggiore sono riusciti a rintracciare l'uomo e a sottoporlo ad un fermo di polizia giudiziaria per tentata rapina aggravata.

Cosa è successo

L'aggressione risale a giovedì 9 febbraio, in via Prenestina, verso le ore 1.30. La donna, una 37enne, stava tornando a casa a piedi dopo aver trascorso la serata in un locale, quando, non appena imboccata la via Prenestina, è stata avvicinata dall'uomo. All'inizio ha tentato un approccio verbale, al quale la donna ha risposto accelerando il passo per lasciarsi l'uomo alle spalle: lui, invece, si è avvicinato ancora di più e l'ha afferrata per un braccio, provando a fermarla.

La 37enne è riuscita a divincolarsi dalla stretta dell'uomo e ha corso fino a raggiungere il portone di casa sua. Mentre stava per aprire il portone, l'uomo si è frapposto fra lei e la serratura, l'ha bloccata e malmenata: l'ha colpita con due pugni sul volto e le ha morso una mano. Nonostante l'ora tarda, qualche passante ha notato la scena e ha chiamato immediatamente i soccorsi. Ma dell'aggressore nessuna traccia.

I soccorsi e le indagini

In breve tempo i soccorsi hanno raggiunto il luogo in cui si è svolta l'aggressione. Dopo essere stata sottoposta alle visite e agli approfondimenti da parte del personale medico, la donna è stata refertata con 10 giorni. I poliziotti del commissariato Porta Maggiore si sono immediatamente messi sulle tracce dell'uomo: grazie ad una denuncia e al riconoscimento fotografico effettuato dalla donna, è stato possibile identificare l'aggressore, un uomo di 31 anni, che è stato bloccato e sottoposto a un fermo di polizia giudiziaria per tentata rapina.