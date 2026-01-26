Indagini per istigazione al suicidio sui genitori di Carlomagno. Famiglia Torzullo: “Priorità nostro nipote”

Federica Torzullo

"Una tragedia nella tragedia, un altro orrore sommato all'orrore". Con queste parole l'avvocato della sorella di Federica Torzullo commenta la morte dei genitori di Claudio Agostino Carlomagno. "La famiglia è chiusa nel dolore e nello sgomento, che solo una vicenda come questa può aver lasciato – commenta il legale Carlo Mastropaolo contattato da Fanpage.it dopo i drammatici fatti che lo scorso sabato sera hanno scosso nuovamente Anguillara Sabazia, alle porte di Roma. Sgomento e dolore sono gli stati d'animo che accomunano la famiglia Torzullo e la comunità.

"La famiglia Torzullo pensa a tutelare il bambino"

"I famigliari di Federica restano tutti molto forti e conservano le energie per tutelare il bambino" spiega l'avvocato Mastropaolo. A casa Torzullo si rafforza il cordone attorno al minore di dieci anni coinvolto nella tragedia che lo ha visto perdere nel giro di pochi giorni sua madre, suo padre ora in carcere accusato di femminicidio e occultamento di cadavere e i nonni paterni. Il bambino ora è con i nonni materni e con zia Stefania.

Aperto un fascicolo per istigazione al suicidio

Sulla morte di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio la Procura della Repubblica di Civitavecchia guidata dal procuratore capo Alberto Liguori ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Un atto dovuto, per consentire gli accertamenti, nella lente d'ingrandimento degli inquirenti ci sarebbero anche i messaggi d'odio che i coniugi hanno ricevuto dopo l'arresto del figlio, reo confesso di aver ucciso e la ex moglie e di averne seppellito il cadavere in una buca, e nei confronti del quale il giudice delle indagini preliminari ha convalidato il fermo.

Gli investigatori ora vogliono fare chiarezza sul suicidio dei genitori di Carlomagno. A spingerli a togliersi la vita potrebbe essere stata la vergogna e la pressione, come appreso da Fanpage.it erano da giorni rinchiusi nella loro abitazione di via Tevere, dove due giorni fa la zia di Claudio li ha trovati privi di vita. Non riuscendo a mettersi in contatto con loro li ha raggiunti a casa e ha dato l'allarme. Hanno lasciato un biglietto d'addio per l'altro figlio, che abita fuori città.

I genitori di Carlomagno si sono suicidati

Pasquale lavorava insieme al figlio Claudio Agostino nell'azienda di famiglia, la Carlomagno Srl, che opera nel settore edile e di movimento terra. Proprio in un terreno vicino al deposito della ditta i carabinieri hanno trovato il cadavere di Federica, circa due metri sottoterra. Maria Messenio ricopriva il ruolo di assessora alla Sicurezza al Comune di Anguillara Sabazia guidata da Angelo Pizzigallo e dopo l'arresto del figlio ha consegnato le dimissioni. Tutti e due sono stati trovati impiccati nel giardino di casa.