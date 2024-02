Incredibile il numero di multe prese nella Galleria Giovanni XXIII a Roma: oltre 150mila nel 2023 Più della metà delle sanzioni elevate per eccesso di velocità nel 2023 a Roma sono state rilevate dal tutor installato nella Galleria Giovanni XXIII: 154mila violazioni contro le 107mila registrate da tutte le altre telecamere cittadine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Grazie agli autovelox, nel 2023 a Roma sono state elevate oltre 260mila multe per eccesso di velocità. Ebbene, più della metà delle sanzioni sono state rilevate dal tutor installato nella Galleria Giovanni XXIII: 154mila violazioni contro le 107mila registrate da tutte le altre telecamere cittadine.

Il dato emerge da uno studio pubblicato sul Sole 24 Ore, che ha rielaborato i dati del Siope, il sistema telematico del ministero dell'Economia che si occupa di censire i movimenti nelle casse delle pubbliche amministrazioni.

Nella Galleria Giovanni XXIII i tutor sono stati attivati a partire da aprile 2023 e le multe sono state elevate agli automobilisti sorpresi a viaggiare a una velocità superiore ai 75 chilometri all'ora (il limite è 70, con i 5 chilometri di tolleranza disposti dalla legge). Soltanto nei primi quattro giorni di attivazione, furono 3500 i veicoli multati, cioè 875 al giorno, 36 ogni ora, 6 automobilisti indisciplinati multati ogni 10 minuti. Un sistema che, fa sapere il Campidoglio, ha consentito di ridurre il numero di incidenti che si verificano all'interno della galleria.

Commentando l'introduzione del tutor all'interno della Galleria, il giornalista Luca Valdisserri, che ha perso suo figlio Francesco, travolto da un'auto sulla Cristoforo Colombo, ha dichiarato a Fanpage.it: "Grazie al tutor, il numero di incidenti è drasticamente diminuito. Quindi se il nostro obiettivo è salvare vite, quel tutor ha funzionato. Se l'obiettivo è non pagare multe, il tutor è stato una disgrazia. Qual è la nostra priorità? La mia è di salvare vite. Per altri potrà essere poter andare alla velocità che vogliono perché la considerano una loro libertà. Per me il concetto di libertà è diverso".

In generale, secondo i dati del Sole 24 Ore, la città più multata del Lazio, con 106,7 milioni di euro di sanzioni è Roma, seguita da Rieti con 6,9 milioni di euro, Latina, Frosinone e Viterbo (soltanto 200mila euro). La città italiana che incassa più dalle multe è Milano con 145,9 milioni di euro, seguita da Roma, Firenze (71,8 milioni), Torino (54,6 milioni), Genova (35,3 milioni), Bologna (31,6 milioni) e Napoli (22,1 milioni).

In base al numero di abitanti, in testa c'è la città di Firenze con quasi 200 euro pro capite di multe stradali. Al secondo posto c'è Rieti, con 151,2 euro.