Incinta al sesto mese al concerto di Jovanotti, la dedica dal palco: "Nascerà ballando la samba" Alzata tra la folla dal marito e il fratello, Gaia Di Mascolo al sesto mese di gravidanza coglie l'attenzione di Jovanotti durante il concerto. Arriva la dedica speciale dal palco, che poi diventa virale sui social.

In dolce attesa partecipa al concerto di Jovanotti e riceve una dedica speciale dal palco. A raccontarlo è la futura mamma Gaia Di Mascolo sui social. La ventinovenne di Latina prima dell'inizio dello spettacolo sulla pancia al sesto mese aveva scritto "Ti porto via con me". Ora il suo video del concerto su TikTok è virale. A rispondere tra i migliaia di commenti è anche Jovanotti, che rinnova gli auguri già lanciati durante il concerto.

Al concerto di Jovanotti durante il sesto mese di gravidanza, la dedica dal palco

"Ma tu sei incinta! I bassi gli fanno bene, nascerà ballando la samba", a dirlo dal palco del palazzetto dello sport è Jovanotti durante la sua ultima tappa a Roma. Incredula dalla folla lo ringrazia Gaia Di Mascolo. Ad accompagnarla il marito e la sorella, anche lei incinta. Poco prima del concerto Gaia si era dipinta la pancia con una citazione dalla canzone di Jovanotti, "Ti porto via con me", aveva scritto con il pennarello. La sorella invece ha scelto la scritta: "Mamma ti porta da zio Jova". Mai avrebbe immaginato che durante il concerto la sua pancia al sesto mese di gravidanza con la scritta avrebbe attirato l'attenzione di Jovanotti, che dal palco l'ha salutata con una dedica speciale per lei ed il futuro nascituro.

Il video virale sui social e il commento di Jovanotti

La scena è stata ripresa dai migliaia dei telefonini presenti alla serata. Gaia ha raccontato il suo momento indimenticabile anche sui social. Il suo video in poco tempo è diventato virale ed è stato visto da più di due milioni di persone. A commentarlo di nuovo Jovanotti che ha scritto "Woooow!! Ohyeah". Ancora incredula la ragazza ha promesso che quello era solo l'inizio. La ventinovenne di Latina ha assicurato infatti di tornare a fine mese. Sempre al palazzetto dello sport di Roma sarà presente con una pancia più grande per riascoltare Jovanotti e sperare di avere un incontro ancora più ravvicinato con il cantante.