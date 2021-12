Incidenti sulla via Pontina, traffico bloccato verso Roma Via Pontina bloccata in direzione Roma a causa di alcuni incidenti avvenuti in mattinata.

A cura di Enrico Tata

Via Pontina bloccata in direzione Roma a causa di alcuni incidenti avvenuti in mattinata. L'ultimo, stando a quanto si apprende, ha riguardato un'automobile e un mezzo pesante. Luceverde Roma segnala traffico rallentato sulla Pontina tra Castel Romano e Castel Di Decima in direzione Cristoforo Colombo.

Due ore fa, invece, è stato segnalato un incidente "dallo svincolo Casalazzara sulla ratta Latina-Roma". Per il momento non si conoscono le condizioni di salute dei veicoli coinvolti nell'incidente. Sul posto stanno per arrivare gli uomini dell'Anas. Diverse le segnalazioni degli utenti pubblicate sul gruppo Facebook ‘Noi pendolari della Pontina'.