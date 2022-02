Incidenti a catena alla gara di Duathlon a Sabaudia: ambulanze sul posto e tragedia sfiorata Durante la gara di domenica tre persone sono rimaste ferite, ma soltanto una di loro è in gravi condizioni (ma non in pericolo di vita).

A cura di Enrico Tata

Foto Fb

Diversi incidenti si sono verificati durante una gara di duathlon in programma ieri, domenica 20 febbraio, a Sabaudia, litorale pontino a sud di Roma. Alcune persone sono rimaste ferite e la gara è stata sospesa: il primo incidente si è verificato, stando a quanto si apprende, tra ponte Giovanni XXIII e Torre Paola, dove alcuni ciclisti si sono scontrati fra loro e hanno provocato cadute a catena nel gruppo. Sul posto è atterrata un'eliambulanza del 118, che ha trasportato il ferito grave al pronto soccorso.

In un altro tratto del circuito un ragazzo è caduto ed è rimasto ferito alla gamba. In questo caso sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, che ha accompagnato il giovane in ospedale. In totale tre persone sono rimaste ferite durante la competizione, tra cui una donna. La gara, come anticipato, è stata sospesa per permettere l'arrivo dei soccorsi. Secondo le ricostruzioni degli altri partecipanti, la sede stradale su cui si svolgeva la gara era sufficientemente larga e ben delimitata e quindi la causa dell'incidente sarebbe da attribuire interamente al comportamento degli atleti e non all'organizzazione della corsa. Su questo stanno cercando di fare luce gli agenti della polizia locale di Sabaudia. I feriti, come detto, sono in totale tre, ma soltanto uno di loro è in gravi condizioni (ma non in pericolo di vita).

Il duathlon è una competizione sportiva simile al triathlon, ma a differenza di quest'ultimo, come suggerisce il nome, prevede due sport e non tre. Non c'è infatti la gara di nuoto, ma soltanto quelle di corsa e di ciclismo. La gara di duathlon classica prevede un circuito di corsa di 10 chilometri, poi 40 chilometri in bicicletta e gli ultimi 5 chilometri ancora di corsa.