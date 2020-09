Un ragazzo di vent'anni è morto a causa di un violento incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio alle 16.30. Il sinistro si è verificato sulla via Palianese, di fronte l'ingresso dell'ex Parco Uccelli della Selva di Paliano. Secondo una prima ricostruzione, una delle due auto – forse a causa dell'asfalto bagnato per le abbondanti piogge di questi giorni – ha invaso la corsia dell'opposto senso di marcia, andando a impattare frontalmente con la vettura che procedeva nel senso opposto. Le due auto, una Lancia Y e una Dacia Duster, si sono completamente distrutte nella parte anteriore. Grave il conducente del Suv, portato d'urgenza all'ospedale di Palestrina. Ferita anche la figlia ma in modo meno serio: anche lei è stata trasportata all'ospedale di Palestrina.

Incidente Palianese, morto un ragazzo di vent'anni

Non c'è stato nulla da fare invece per il giovane di vent'anni che viaggiava sulla Lancia Y in direzione Colleferro. Il ragazzo è deceduto praticamente sul colpo. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Troppo gravi le ferite riportate nell'incidente, per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto, per i rilievi del caso sono arrivati i carabinieri. Saranno loro ad accertare la dinamica ed eventuali responsabilità per il sinistro. Sotto shock il conducente dell'altra vettura a causa del grave incidente. Lunghe code si sono formate dopo lo scontro tra le due auto, il traffico è tornato regolare dopo diverse ore, ossia quando gli operatori hanno messo in sicurezza la strada. Entrambi i veicoli, distrutti dall'incidente, sono stati sequestrati per ulteriori accertamenti.