Incidente via Braccianese, morto il 35enne Fabrizio Mossuto: ipotesi malore Disposta l’autopsia sul corpo di Fabrizio Mossuto, 35enne morto dopo un schianto contro un albero sulla via Braccianese.

A cura di Beatrice Tominic

Fabrizio Mossuto

Potrebbe essere stato un malore a far perdere il controllo dell'auto a Frabrizio Mossuto, 35enne morto dopo essersi schiantato contro un albero lungo la via Braccianese. Il ragazzo stava tornando a casa, a Montevirginio, frazione di Canale Monterano, verso la mezzanotte di giovedì, percorrendo la via Braccianese Claudia, quando è andato fuori strada, all'incrocio con via dei Grottoni. Secondo quanto dicono le persone che lo conoscevano, il 35enne non aveva mai avuto problemi di droga, né di alcol ed era abituato a fare quella strada durante i suoi spostamenti. Per questa ragione l'autorità giudiziaria ha disposto l'autopsia sul corpo: una delle ipotesi più accreditate è che possa essersi trattato di un malore.

La reazione della comunità

Per la morte del ragazzo, conosciuto nella sua cittadina, hanno espresso cordoglio anche lo stesso sindaco di Canale Monterano: "Era un gran bravo ragazzo. Di lui ricorderemo per sempre la gentilezza, l'umiltà, la semplicità, l'allegria", hanno dichiarato dal comune con una nota.

Anche la comunità di Sant'Egidio ha espresso dolore per questa perdita: "Come comunità di Sant’Egidio in Montevirginio e a nome proprio come pastore di questa comunità, ci stringiamo intorno alla sua famiglia, particolarmente alla sua mamma Franca per la dolorosa ed improvvisa perdita!"

Lo schianto e l'arrivo dei soccorsi

Fabrizio è morto dopo essersi schiantato lungo la via Braccianese: all'impatto è seguito un forte boato e gli abitanti della zona hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto è arrivata un'ambulanza: i medici e gli infermieri hanno subito cercato di rianimare il ragazzo e lo hanno trasportato all'ospedale Padre Pio di Bracciano, cercando di tenerlo in vita. Quando sono arrivati nella struttura ospedaliera, però, per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dello schianto sono arrivati anche i carabinieri del nucleo radiomobile di Bracciano e Manziana per svolgere i rilievi di rito: non si conosce ancora la dinamica dell'incidente.