Incidente tra tre veicoli sull’Appia, due persone ferite: strada chiusa in entrambe le direzioni Questa mattina si è verificato un grave incidente in via Appia, in provincia di Latina. La strada è stata chiusa per consentire i rilievi per determinare le cause del sinistro.

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente questa mattina sull'Appia al chilometro 112,100 nel comune di Monte San Biagio, in provincia di Latina. Per cause ancora da accertare, tre macchine si sono scontrate e due persone sono rimaste ferite nello scontro. L'Appia è stata momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire i rilievi e la messa in sicurezza della strada. Sul posto le squadre Anas e le forze dell'ordine: non si sa ancora quando la strada verrà riaperta al traffico.

L'incidente ha inevitabilmente congestionato il traffico nella zona, causando lunghe code nella zona. Non si conoscono le condizioni delle persone rimaste ferite.

Incidente mortale sull'A12

Quello avvenuto stamattina non è l'unico incidente che si è registrato nel territorio del Lazio. Questa notte, sull'autostrada A12 Roma – Civitavecchia, un camion è piombato addosso a un'auto, un furgone e un camper, distruggendoli completamente. Nell'impatto due persone hanno perso la vita, altre sono rimaste ferite.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione V° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Il tratto di autostrada è stato chiuso per il tempo necessario ai rilievi e alla messa in sicurezza dell'area. I mezzi sono stati sequestrati, e accertamenti sono in corso per stabilire quali siano le cause dell'incidente, al momento si sa solo che il camion è piombato addosso agli altre tre veicoli. Per le persone decedute non c'è stato nulla da fare, sono morte praticamente sul colpo e gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.