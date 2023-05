Incidente tra moto a L’Aquila: Emilano Serafini muore a 50 anni, grave l’altro motociclista Era romano e viveva a Pomezia Emiliano Serafini, il 50enne morto in un incidente sulla strada statale 80 a L’Aquila. Grave l’altro motociclista coinvolto nello scontro.

A cura di Alessia Rabbai

Emiliano Serafini

È Emiliano Serafini la vittima dell'incidente stradale avvenuto sulla strada statale 80 nel Comune de L'Aquila. I drammatici fatti risalgono alla scorsa domenica 7 maggio. Il cinquantenne, un commerciante, era di Roma, viveva a Pomezia e si trovava in Abruzzo per una gita in moto. A rimanere coinvolte nello scontro sono stati due veicoli a due ruote, che si sono scontrati, per cause non note e ancora in corso d'accertamento. Appresa la notizia della drammatica scomparsa di Emililano che si è diffusa in breve tempo la comunità si è stretta intorno alla sua famiglia, in attesa che vengano celebrati i funerali, per dargli l'ultimo saluto. Tanti i messaggi di cordoglio comparsi sui social network.

L'incidente in cui è morto Emiliano Serafini

L'incidente in cui ha perso la vita Emiliano Serafini si è verificato ieri in Abruzzo. Secondo quanto ricostruito finora era in sella alla sua moto e stava percorrendo la strada statale 80 in sella sulla sua Aprilia 1100 in direzione Campotosto, quando si è urtato con una Bmw 1000 a poca distanza da Arischia, frazione del capoluogo abruzzese. Tutti e due i motociclisti sono caduti dalle moto e sono finiti sull'asfalto. Ad avere la peggio nell'impatto è stato Emilano, deceduto sul colpo. Alla guida dell'altra moto c'era un uomo di quarantacinque anni. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è arrivato il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso.

Grave l'altro motociclista soccorso in codice rosso

I paramedici hanno cercato di rianimare Emiliano praticandogli il massaggio cardiocircolatorio, purtroppo hanno dovuto constatrne il decesso, a causa delle gravi ferite e traumi riportati. Grave l'altro motociclista, i sanitari lo hanno preso in carico e trasportato in codice rosso in ospedale. Presenti sul luogo dell'incidente i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto i rilievi scientifici e ricostruito la dinamica dell'accaduto. Entrambe le moto come da prassi sono state poste sotto sequestro. La salma di Emiliano terminate le verifiche di rito sul posto è stata trasferita in obitorio, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.