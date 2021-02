Incidente sulla via Nettunense, all'interno del territorio del comune di Lanuvio, Castelli Romani. Stando a quanto si apprende, sue automobili si sono scontrate nel pomeriggio di ieri, lunedì 22 febbraio. Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Velletri e della stazione di Lanuvio. Quattro persone sono rimaste ferite, tra cui due anziani di 78 e 74 anni. Sarebbero ricoverati in gravi condizioni.

Solo un giorno prima un incidente mortale sullo stesso tratto di strada

Solo un giorno prima, a 500 metri di distanza, un'anziana aveva perso la vita in seguito a un altro incidente stradale. Un'automobile guidata da un anziano di 85 anni, con a bordo la moglie di 83 anni, ha tamponato una Ford Ka guidata da una ragazza di Roma. La vettura è finita fuori strada e si è schiantata contro un'altra macchina, una Renault Clio. L'83enne è morta al pronto soccorso dell'ospedale dei Castelli Romani ad Ariccia, con il marito che è tuttora ricoverato in gravi condizioni.