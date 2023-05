Incidente tra auto sulla Casilina a Colleferro: tre feriti, una donna estratta dalle lamiere È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare una donna dalle lamiere di un’auto. Stamattina su via Casilina a Colleferro si sono scontrate tre vetture. Il bilancio è di tre feriti.

A cura di Alessia Rabbai

L’incidente sulla Casilina a Colleferro

Tre feriti è il bilancio dell'inicdente stradale lungo via Casilina nel Comune di Colleferro. Il sinistro si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 4 maggio, nel territorio della provincia di Roma. A rimanere coinvolte sono state tre auto, che per cause non note e ancora in corso d'accertamento si sono scontrate. Sull'incidente indagano le forze dell'ordine, che hanno svolto i rilievi, per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Secondo le informazioni apprese era poco prima delle ore 10.30 quando le tre vetture si sono scontrate all'altezza del chilometro 48+600. Data la dinamica dell'incidente è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

I vigili del fuoco al lavoro sulla Casilina

Arrivata la segnalazione alla Sala Operativa del Comando provinciale di Roma sul luogo dell'incidente è giunta la squadra 16/A. I pompieri hanno dato il via alle operazioni per recuperare una donna rimasta ferita, che era intrappolata nell'auto. Non riusciva ad uscire perché la carrozzeria della vettura si era deformata per l'impatto. I vigili del fuoco l'hanno estratta dalle lamiere con attenzione, utilizzando il gruppo olio dinamico da taglio. L'hanno poi consegnata al personale sanitario, per il trasporto con l'ambulanza in ospedale.

Giunta al pronto soccorso, è stata affidata alle cure dei medici. Oltre a lei a rimanere ferite nel tamponamento tra le tre vetture anche se lievemente sono state altre due persone. Inevitabili i disagi alla circolazione, con la strada che è stata temporaneamente chiusa al traffico, fino al termine dell'intervento. Presenti sul posto gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto gli accertamenti di rito. Terminate le verifiche e rimosse le auto incidentate dalla carreggiata, la circolazione è tornata alla normalità.