Incidente tra auto, mezzo Anas e tir a Sezze: morto il 64enne Luciano Zampetta Ennesima tragedia sulla strada nel territorio pontino a Sezze. Luciano Zampetta è morto a 64 anni in un incidente che ha coinvolto la sua auto, un mezzo Anas e un tir.

A cura di Alessia Rabbai

Luciano Zampetta, sessantaquattro anni di Priverno, è la vittima dell'incidente stradale avvenuto lungo via Monti Lepini nel Comune di Sezze. Il sinistro si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 6 agosto, nel territorio della provincia di Latina. A scontrarsi sono stati tre mezzi: un'auto, un mezzo Anas e un tir.

Secondo quanto ricostruito finora tra macchina e il mezzo Anas ci sarebbe stato un tamponamento, poi la macchina si sarebbe scontrata con l'autoarticolato. Ad avere la peggio è stato il conducente della vettura, rimasto gravemente ferito e per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare. Luciano è la quarta vittima della strada in provincia di Latina da sabato scorso 3 agosto.

Ieri Gianni Perciballe è morto a cinquantadue anni dopo essere caduto dallo scooter lungo via del Saraceno a Latina. Domenica è stata la volta di Vincenzo Federico, trent'anni morto a Gaeta e di Fabio D'Amato, ventotto anni, morto in un incidente lungo via Appia a Terracina.

Il tamponamento tra auto e mezzo Anas e lo scontro con un tir

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente in cui ha perso la vita, Luciano era alla guida della sua auto e stava percorrendo via Monti Lepini. L'auto per cause non note e ancora in corso d'accertamento, avrebbe tamponato il veicolo dell'Anas, mentre era fermo in corsia d'emergenza, invadendo la corsia di marcia opposta e si è scontrato con il tir all'altezza del chilometro 37,850. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso e a sirene spiegate.

Date le condizioni di salute dell'automobilista è stato necessario anche l'intervento di un'eliambulanza, pronta a trasportarlo in ospedale nel minor tempo possibile. Ma ogni tentativo dei paramedici di rianimare l'automobilista si è purtroppo rivelato vano. Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto gli accertamenti di rito e indagano sulla dinamica dell'accaduto.