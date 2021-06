Un uomo di 49 anni è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla via Casilina, nel comune di Monte Compatri. Una macchina e uno scooter T-Max si sono scontrati per cause ancora da accertare all'altezza del chilometro 22,100: l'incidente ha provocato la morte di un uomo, un 49enne di Finocchio che si stava dirigendo verso Monte Compatri. Sotto shock la conducente dell'altra vettura coinvolta nell'incidente, una donna che si stava dirigendo verso Roma e che è stata portata in ospedale per alcuni accertamenti. Sul posto, per i rilievi del caso, i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, è morto in seguito alle gravi ferite riportate nell'impatto. Nonostante l'intervento dell'eliambulanza i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Gli ultimi incidenti a Roma e nel Lazio

Si allunga la scia di sangue a Roma e nel Lazio. Sono numerosi gli incidenti, alcuni dei quali mortali, che si stanno verificando nelle strade, con sette decessi dal fine settimana appena trascorso. Nella notte di sabato sono due i giovanissimi morti in seguito a violenti scontri stradali: il primo a perdere la vita, nella serata di sabato, è stato Davide Cugini, di 14 anni. Con il suo scooter si è scontrato contro un'auto guidata da un 38enne, portato sotto shock in ospedale. Poche ore dopo, alle 4.50 del mattino, è morto un 22enne a piazza Salerno: con lo scooter ha urtato il marciapiedi ed è finito contro tre auto parcheggiate. È morto praticamente sul colpo. L'ultimo incidente è avvenuto questa mattina, a Montelibretti: un uomo di 64 anni ha perso il controllo della sua auto in via Rosce, finendo dentro una scarpata. L'uomo è riuscito a uscire dalla macchina prima che prendesse fuoco, ma è morto poco dopo a causa delle ferite riportate.