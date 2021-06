in foto: Immagine di repertorio

Tragedia nel Comune di Montelibretti in provincia di Roma, dove un uomo è morto dopo che la sua automobile è precipitata in una scarpata e ha preso fuoco. I drammatici fatti risalgono a ieri, martedì 29 giugno. Vittima un sessantaquattrenne, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Secondo le informazioni apprese era tardo pomeriggio, il conducente era alla guida della sua auto quando, improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo della vettura, ha sbandato e dè finito in una scarpata, che costeggia il lato della carreggiata in via delle Rosce. L'impatto è stato molto violento: l'uomo è riuscito a liberarsi dalle lamiere dell'auto e ad uscire dall'abitacolo prima che la macchina prendesse fuoco, ma è morto poco dopo. Inutile ogni tentativo di rianimarlo, i soccorritori giunti sul posto in ambulanza a seguito della richiesta d'intervento al Numero Unico delle Emergenze 112, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Automobilista morto, ipotesi malore

Presenti sul posto per i rilievi scientifici i carabinieri della locale stazione, che hanno svolto gli accertamenti necessari al caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. La strada è stata temporaneamente interdetta al traffico per agevolare le operazioni di soccorso e il lavoro delle forze dell'ordine. Terminate le verifiche, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per lo svolgimento dell'autopsia. L'ipotesi al momento maggiormente considerata da chi indaga è che il sessantaquattrenne sia stato colto da un malore improvviso, probabilmente un arresto cardiocircolatorio che non gli ha purtroppo lasciato scampo.