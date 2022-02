Incidente tra auto e moto a Cerveteri: Jacopo Rinaldi è il motociclista morto a 35 anni Saranno celebrati domani i funerali di Jacopo Rinaldi, il motociclista 35enne morto ieri in un incidente stradale tra la strada provinciale Sasso e via della Spiga a Cerveteri.

A cura di Alessia Rabbai

È Jacopo Rinaldi il motociclista trentacinquenne morto nell'incidente stradale avvenuto nella mattinata di domenica 6 febbraio all'incrocio tra la strada provinciale Sasso e via della Spiga a Cerveteri. La notizia della sua scomparsa improvvisa si è diffusa in breve tempo e la comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia, in attesa che vengano celebrati i funerali, che sono in programma per domani, martedì 8 febbraio, presso la chiesa di Santa Maria Maggiore a Cerveteri. Jacopo era fisioterapista e per la sua professione era conosciuto nell'hinterland del litorale romano e della provincia a Nord di Roma.

I messaggi d'addio a Jacopo Rinaldi

Tanti i messaggi di cordoglio comparsi sui social network. "Tutta la comunità Cerite che è caduta nello sconforto più grande, non farà mancare nei limiti del possibile la propria vicinanza ed il sostegno necessario a tutta la famiglia Rinaldi – scrive Nico – si respira un'atmosfera di grande tristezza e un senso d'impotenza senza fine. Ciao Jacopo, fai buon viaggio". E Marcello: "È venuto a mancare un amico per molti di noi, soprattutto una perso d’oro!". In tanti che lo hanno conosciuto lo ricordano come un ragazzo dal grande cuore.

L'incidente stradale in cui è morto Jacopo Rinaldi

Nell'incidente stradale in cui è morto Jacopo Rinaldi sono rimaste coinvolte la sua moto e un'auto, che si sono scontrate per cause al momento non note e ancora in corso d'accertamento. L'impatto è avvenuto all'altezza del chilometro 3 e non ha lasciato scampo al trentacinquenne, caduto dal veicolo a due ruote e purtroppo deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Alla guida della macchina c'era un uomo residente a Bracciano, che si è fermato a prestare i primi soccorsi, nell'attesa dell'arrivo del personale sanitario in ambulanza. Purtroppo inutile anche l'intervento dell'eliambulanza, atterrata poco distante dal luogo dell'incidente. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e d'ausilio ai carabinieri della Compagnia di Civitavecchia.