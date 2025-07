Incidente tra auto e bici nel Frusinate, morto Gilberto Arbanti: “Appassionato di ciclismo, era una persona buona”

Si chiamava Gilberto Arbanti il 74enne morto in un incidente tra la sua bici e un’auto, che l’ha travolto. Appassionato di ciclismo, la comunità di Arpino lo ricorda come “una persona buona”. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati.

Gilberto Arbanti

Un incidente stradale è avvenuto lungo via Roma nel Comune di Castelliri, in provincia di Frosinone. Il sinistro si è verificato intorno all'ora di pranzo di oggi, mercoledì 16 luglio. Ad avere la peggio è stato Gilberto Arbanti, settantaquattro anni appassionato di ciclismo, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Ad essere coinvolti nell'incidente sono state la sua bici e un'auto, che si sono scontrate. Sul sinistro indagano i carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica. Al vaglio eventuali responsabilità a carico dell'automobilista.

I messaggi d'addio a Gilberto Arbanti

La notizia della scomparsa improvvisa di Gilberto Arbanti ha scosso la comunità, era residente ad Arpino. Amici, parenti e conoscenti hanno espresso vicinanza e cordoglio alla famiglia, in attesa dei funerali per l'ultimo saluto. "Piangiamo la morte in seguito ad incidente stradale odierno del nostro tesserato Gilberto Arbanti, amico di tante passeggiate e di tanti momenti piacevoli. Condoglianze alla famiglia" scrive su Facebook l'Associazione Sportiva Amatori Ciclismo Isola del Liri.

L'incidente in cui è morto Gilberto Arbanti

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente in cui ha perso la vita Gilberto Albanti erano circa le ore 13. Il settantatquattrenne era in sella alla sua bici e stava pedalando lungo via Roma quando, improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, un'auto, una Citroen C1 con alla guida una settantottenne, lo ha travolto. Il ciclista è stato sbalzato dalla sella a seguito dell'urto ed è finito riverso sull'asfalto. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per un uomo investito in bicicletta le cui condizioni di salute sembravano molto gravi, sul posto è giunto il personale sanitario.

A poca distanza dall'incidente è atterrata un'eliambulanza, con i paramedici a bordo che hanno preso in carico il ferito e l'hanno trasportato in volo a Tor Vergata. Gilberto purtroppo è morto poco dopo l'arrivo in ospedale, a seguito delle ferite e dei traumi. Anche l'automobilista è stata trasportata all'ospedale di Sora, ma non è grave. Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro. Presenti per i rilievi di rito i carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti del caso, ascoltato alcune persone e ricostruito la dinamica dell'accaduto.