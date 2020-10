Grave incidente questa mattina a Circonvallazione Clodia, all'incrocio con piazzale Maresciallo Giardino. Per cause ancora da accertare, due macchine si sono scontrate: gli airbag sono esplosi e due donne sono rimaste gravemente ferite. Non è ancora chiaro se siano le due conducenti delle vetture coinvolte nel sinistro, o se viaggiassero insieme sulla stessa auto. Per estrarle dalle lamiere della macchina si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, arrivati sul posto con un divaricatore. Una volte tirate fuori dalle auto, sono state affidate al personale sanitario presente sul posto, che le ha portate in ospedale con l'ambulanza. Ricoverate in codice rosso, le loro condizioni attuali non sono al momento note. Sul posto, per i rilievi del caso, anche gli agenti di Polizia Locale di Roma Capitale.

Scontro tra bici sul lungotevere, morto un ciclista

Ieri pomeriggio, sempre a Roma, si è verificato un altro grave incidente che ha purtroppo causato la morte di un uomo. Si tratta di un ciclista, deceduto dopo aver sbattuto la testa su una macchina parcheggiata regolarmente sulle strisce blu sul lungotevere della Vittoria, nel quartiere Prati. Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti della Polizia Locale del I Gruppo Prati. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, l'incidente è stato causato dallo scontro tra due ciclisti che percorrevano la pista ciclabile: entrambi provenivano da largo Maresciallo Giardino e procedevano verso piazza Monte Grappa. Uno dei due mezzi avrebbe urtato la bici che lo precedeva e il ciclista sarebbe caduto a terra sbattendo con violenza la testa. Sul posto è subito arrivata un'ambulanza del 118, ma per il ciclista non c'è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo a causa della gravità delle ferite riportate.