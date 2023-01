Incidente tra 6 auto a Monteverde: automedica si ribalta, grave un uomo Scontro tra sei auto a Monteverde, dove un 45enne alla guida di un’automedica ha avuto la peggio ed è finito in codice rosso all’ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

L’incidente sulla Circonvallazione Gianicolense (foto di Marco Caligola Palma dal gruppo Facebook ’Noi dei Colli Portuensi, Monteverde e Dintorni’)

Un ferito grave e altri in maniera lieve è il biancio dell'incidente stradale avvenuto sulla Circonvallazione Gianicolense in zona Monteverde a Roma. Il sinistro si è verificato nella mattinata di ieri, sabato 21 gennaio. Ad avere la peggio è stato un uomo di quarantacinque anni, conducente dell'automedica, che è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma. Nell'incidente sono rimaste coinvolte sei macchine, tra le quali una Fiat Panda, una Mini Club Man, una Toyota Yaris e una Chevrolet, che si sono scontrate per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte degli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

Secondo quanto ricostruito finora erano circa le ore 7 quando le vetture si sono scontrate all'altezza del civico 218, all’incrocio tra largo Alessandrina Ravizza e via di Monteverde. Da una prima ricostruzione della dinamica pare che l'automedica che trasportava sangue si è scontrata con la Panda e la Yaris. Successivamente sarebbero rimaste coinvolte altre tre vetture. Nell'impatto l'automedica si è ribaltata sul lato sinistro e il vetro del parabrezza nell'urto è completamente andato in frantumi. Il sinsitro è avvenuto davanti ad alcuni passanti, che hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112, informando che nell'incidente sono rimaste coinvolte diverse persone.

Le immegini delle auto incidentate sono state immortalate da alcuni cittadini e condivise sui gruppi Facebook di quartiere. Sul posto sono arrivati i paramedici, che hanno soccorso le persone rimaste coinvolte e disposto il trasporto in ospedale. Presenti per i rilievi di rito gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire al dianmica dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità a carico degli automobilisti alla guida.