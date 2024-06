video suggerito

Incidente sull’Autostrada Roma-Civitavecchia: auto si schianta sul guard rail, a bordo due ragazzi Stando a quanto comunica il comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, intorno alle 23 un’automobile si è schiantata contro il guardail all’altezza della rampa di immissione dell’A91. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Foto di repertorio

Incidente nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 giugno 2024 sull'autostrada A12 Roma-Civitavecchia. Stando a quanto comunica il comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, intorno alle 23 un'automobile si è schiantata contro il guardail all'altezza della rampa di immissione dell'A91. A bordo della vettura c'erano due ragazzi, estratti dagli uomini dalle APS 13A e 4A intervenuti sul posto. Gli operatori sanitari del 118 li hanno soccorsi e accompagnati in pronto soccorso. Sconosciute restano, per ora, le loro condizioni di salute.

I vigili del fuoco segnalano anche un intervento a Roma per una fuga di gas all'interno di una palazzina di via Cuglieri 34 ad Aranova, periferia Ovest di Roma. Dopo i rilievi del caso con strumentazione idonea ed in collaborazione con l'Italgas, fanno sapere in una nota i pompieri, "i nuclei familiari temporaneamente evacuati venivano fatti rientrare nelle loro abitazioni".