Incidente sull’Aurelia, scontro tra auto e moto: grave il motociclista Incidente tra moto e auto su via Aurelia a Torrimpietra, ad avere la peggio è stato il motociclista che è rimasto ferito ed è finito in ospedale. Le sue condizioni sono gravi.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

È grave ed è stato trasportato in ospedale un motociclista di cinquantuno anni rimasto ferito in un incidente stradale che si è verificato lungo via Aurelia a Fiumicino. Il sinistro risale al pomeriggio di ieri, domenica 19 giugno, ed è avvenuto nella frazione di Torrimpietra. Coinvolte nell'incidente due veicoli, ossia la sua moto e un'auto. Secondo le informazioni apprese l'uomo era in sella alla sua Yamaha TDM che, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha urtato contro un'Opel Astra. Ad avere la peggio è stato il motociclista, che è stato sbalzato dal veicolo a due ruote ed è finito sull'asfalto.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è giunto il personale sanitario, che lo ha soccorso e trasportato con l'eliambulanza al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute sono gravi. Sul sinistro indagano i carabinieri, che hanno svolto i rilievi scientifici di rito e stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto, per accertare eventuali responsabilità da parte dei due conducenti.

Morta una donna su via Aurelia

Lo scorso mercoledì 15 giugno una donna è morta in via Aurelia, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due automobili e che è avvenuto sotto al ponte della Repubblica dei Ragazzi. La donna purtroppo non ce l'ha fatta ed è deceduta poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. Nell'impatto è rimasto ferito anche il conducente della seconda auto, un trentenne. Sul posto oltre agli agenti della polzia locale sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre le due persone rimaste coinvolte nell'incidente dalle lamiere, per poi consegnarle ai paramedici.