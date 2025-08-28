Incidente sull’Aurelia prima del Castello di Santa Severa: auto finisce fuori strada, un morto

L’incidente stradale su via Aurelia

Un grave incidente stradale è avvenuto lungo via Aurelia poco prima del Castello di Santa Severa. Il sinistro è accaduto nella mattinata di oggi, giovedì 28 agosto, sul litorale Nord della provincia di Roma, nei pressi della nota località balneare. Da quanto si apprende si tratta di un mortale, c'è una vittima, della quale non sono ancora note le generalità. L'incidente c'è stato poco fa, dunque la dinamica è in corso di ricostruzione da parte degli agenti della polizia locale, che sono impegnati al momento con i rilievi scientifici e stanno ascoltando alcune persone. Un'auto è uscita fuori strada all'altezza del tratto in cui si trova l'area militare. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso.

"Stamattina stavo percorrendo via Aurelia diretta in spiaggia, anche se il cielo minacciava pioggia. Poco prima del Castello di Santa Severa ho visto le pattuglie dei carabinieri e dei vigili urbani in strada e un'auto grigia finita nella cunetta che costeggia la carreggiata – spiega una lettrice a Fanpage.it – A terra c'era un corpo, era coperto da un telo bianco". Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente e quante siano le vetture coinvolte nello scontro. Il sinistro è avvenuto davanti agli automobilisti di passaggio, che hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente dei soccorsi.

Sul posto sono giunte diverse ambulanze. Non è chiaro ancora quante siano le persone coinvolte e quelle ferite. Presenti i carabinieri della Comapagnia di Civitavecchia, il magistrato di turno e gli agenti della polizia locale di Santa Marinella, che hanno svolto i rilievi di rito, ascoltato alcune persone. Gli agenti indagano coordinati dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia per ricostruire la dinamica del sinistro e hanno gestito la viabilità, inevitabili i disagi alla circolazione. Da accertare eventuali responsabilità da parte di chi si trovava alla guida. Si tratta dell'ennesimo incidente su via Aurelia, lo scorso 19 agosto è morta la trentaseienne Gioia Fioravanti, caduta dalla moto all'altezza di Palo Laziale. A inizio agosto invece l'ispettore capo della polizia locale Fabio Morolli è deceduto in un impatto tra il suo scooter e un'auto all'altezza di Cerveteri.