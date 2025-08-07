Chi era Fabio Morolli, l’ispettore capo della polizia locale morto in un incidente sull’Aurelia

Fabio Morolli, ispettore capo della polizia locale, aveva lavorato a Cerveteri e a Santa Marinelli. I sindaci delle due località laziali lo hanno ricordato sui social.

Fabio Morolli è morto in un terribile incidente sulla via Aurelia all'altezza di Cerveteri. Stando a quanto ricostruito, un'automobile ha svoltato improvvisamente per entrare in un distributore di benzina e ha preso in pieno lo scooter del 51enne, in servizio presso la polizia locale di Cerveteri. Il vigile è stato soccorso e trasportato d'urgenza al policlinico Gemelli di Roma, ma le sue condizioni erano troppo gravi e non ce l'ha fatta. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Campo di Mare, coordinati dalla compagnia di Civitavecchia.

Chi era Fabio Morolli, ispettore capo della polizia locale di Santa Marinella

Il sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei, ha ricordato il vigile con queste parole pubblicate sul suo profilo social: "Con profondo dolore oggi il nostro pensiero e saluto eterno vanno a Fabio Morolli, l'ispettore di polizia locale più sensibile, disponibile e professionale che abbia mai avuto il Comune di Santa Marinella. Un uomo di profondo valore morale che ha manifestato durante gli anni di servizio prestati nella polizia locale, un non comune senso del dovere e attaccamento alle istituzioni. Un volontario instancabile, un sanitario in Croce Rossa, un uomo onesto, un padre, un marito, un giovane che da sempre ha dato tutto se stesso alla comunità di Santa Severa dove è nato e cresciuto. La notizia ha sconvolto tutto il comune, dai colleghi agli amministratori.Perdiamo una di quelle persone che nella vita di un paese sono una vera e propria benedizione. Ci stringiamo accanto alla moglie Sonia e al figlio, a cui inviamo tutto il nostro sostegno. Ciao Fabio, ci sei mancato quando ti sei trasferito a Cerveteri, oggi ancor di più.Grazie per tutto ciò che hai fatto per Santa Marinella e Santa Severa".

Morolli ha lavorato molti anni a Santa Marinella e in seguito si è trasferito a Cerveteri. Così lo ricorda la sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti: "Fabio era una persona di grandissime qualità, sotto ogni punto di vista. Un professionista competente, presente, capace, che svolgeva il proprio lavoro con serietà e profonda dedizione. Ma, soprattutto, era un uomo dal cuore immenso. Sapeva ascoltare, comprendeva i bisogni delle persone e non si tirava mai indietro quando c’era da tendere una mano. Aveva la straordinaria capacità di stare vicino a chiunque avesse bisogno, con discrezione, empatia e umanità. Non era soltanto un componente della Polizia Locale della nostra città: era un punto di riferimento, un esempio per tutti".

Gubetti lo ricorda anche con un'altra divisa, quella della Croce Rossa Italiana, di cui era volontario e attivo sostenitore. "Solo poche settimane fa l’avevo trovato alla sede della Croce Rossa di Santa Severa, in occasione della giornata della donazione del sangue: era lì, la domenica mattina, orgoglioso nella sua divisa da volontario, con il sorriso di sempre, a svolgere il suo servizio con passione e umiltà. Anche lì, come sempre, si donava senza riserve. Come Sindaca, e prima ancora come cittadina, mi sento onorata e orgogliosa di averlo conosciuto.

In segno di lutto, le bandiere del Palazzo del Municipio di Cerveteri saranno esposte a mezz’asta e tutti gli eventi in programma per questa sera saranno annullati.