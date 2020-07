Lutto a Cerveteri per la scomparsa improvvisa della giovane Asja Ercoletti, morta a ventitré anni in un incidente stradale avvenuto all'alba all'altezza del chilometro 32 della via Aurelia, nel Comune di Fiumicino, località Palidoro. La città sul litorale Nord della provincia di Roma stamattina, sabato 18 luglio, si è svegliata e ha appreso la tragica notizia. La comunità è scossa per l'accaduto, tantissimi i messaggi di vicinanza ed affetto alla famiglia, a mamma Silvia, e papà Giovanni. "Cerveteri tutta si stringe attorno alle famiglie Ercoletti e Ricci per l' immane perdita della propria giovanissima figlia, non ci sono parole, ma solo tanto, troppo sconforto. Riposa in pace piccolo Angelo" si legge in uno dei tanti messaggi di cordoglio che hanno invaso le bacheche Facebook dei famigliari e dei gruppi di Cerveteri, in attesa dei funerali.

Due morti e un ferito nell'incidente all'alba sulla via Aurelia

Nell'incidente avvenuto la mattina presto di oggi sull'Aurelia c'è stata un'altra vittima, Gianluca di Matteo, cinquant'enne, sempre di Cerveteri ed è rimasta ferita una persona, un cinquantatreenne residente a Ladispoli, soccorso e trasportato in codice rosso in ospedale. Secondo le informazioni apprese il drammatico sinistro ha coinvolto tre auto, che per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si sono scontrate. Ad intervenire sul posto i vigili del fuoco, che hanno estratto i corpi dalle lamiere e spento le fiamme di una delle tre automobili che ha preso fuoco.