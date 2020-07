in foto: Incidente sull’Aurelia, due morti e un ferito – foto vigili del fuoco

Gravissimo incidente all'alba di oggi, sabato 18 luglio, al chilometro 32 della via Aurelia. I vigili del fuoco comunicano che la Squadra 26A di Cerveteri è intervenuta nel comune di Fiumicino, all'altezza di Palidoro, per un incendio a un'automobile in seguito a un incidente stradale che ha visto coinvolte tre vetture. Il bilancio è di due morti e un ferito. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti 118 e polizia stradale per gestire la viabilità sul tratto interessato e per i rilievi del caso.

Code in entrambe le direzioni di marcia all'altezza di Palidoro

Sul tratto interessato dall'incidente, spiega l'Anas, è stato provvisoriamente istituito il senso unico alternato della circolazione. Astral Infomobilità informa che sulla Statale 1 Aurelia "ci sono code per incidente allo svincolo dell'Ospedale Bambino Gesù, sede di Palidoro, in entrambe le direzioni.