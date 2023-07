Incidente sull’A24: morto l’automobilista che si è scontrato con un mezzo al lavoro È morto il 42enne rimasto coinvolto nell’incidente tra la sua auto e un mezzo al lavoro lungo l’A24 tra Castel Madama e Tivoli. Soccorso con l’eliambulanza è deceduto ieri sera in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Non ce l'ha fatta l'automobilista quarantaduenne soccorso in eliambulanza e trasportato al Policlinico Agostino Gemelli di Roma a seguito dell'incidente stradale sull'autostrada A24 tra gli svincoli di Castel Madama e Tivoli, che si è verificato nella tarda mattinata di venerdì 14 luglio. È morto ieri sera per le gravi ferite e traumi riportati, che non gli hanno purtroppo lasciato scampo, nonostante i medici abbiano fatto il possibile per salvargli la vita. La vittima è un uomo residente a Ripi, del quale non è stata ancora resa nota l'identità. Appresa la notizia della sua drammatica e improvvisa scomparsa la comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia, in attesa che venga fissata la data dei funerali, per dargli l'ultimo saluto.

L'incidente tra auto e mezzo al lavoro sull'A24

Secondo le informazioni apprese l'auto Audi A6 guidata dal quarantaduenne ha tamponato il mezzo lento al lavoro per il rifacimento dell'asfalto, correttamente segnalato dai cartelli informativi. L'impatto è stato violento, ad avere la peggio il conducente della macchina, le cui condizioni di salute sono parse fin da subito molto serie. L'uomo alla guida del mezzo al lavoro è rimasto anch'egli ferito, in maniera meno grave. Ha avuto bisogno di cure mediche ed è stato trasportato con l'ambulanza in codice giallo all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto i rilievi di rito e ricostruito la dinamica dell'accaduto.

Il tratto di strada interessato nel sinistro è stato temporaneamente chiuso lungo entrambe le direzioni per agevolare le operazioni di soccorso, con l'atterraggio dell'eliambulanza, e per consentire il lavoro delle forze dell'ordine. I mezzi come da prassi sotto stati posti sotto sequestro, per ulteriori accertamenti. Inevitabili le lunghe code che si sono formate, con gli automobilisti inolonnati sotto al sole rovente. Per questo motivo la Prefettura ha attivato la protezione civile per la consegna dell'acqua. Terminato l'intervento la strada è stata riaperta e la cicrolazione è progressivamente tornata alla normalità nel pomeriggio.