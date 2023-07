Incidente sull’A24 tra Castel Madama e Tivoli: 42enne soccorso con l’eliambulanza Traffico e lunghe code sull’autostrada A24 tra Castel Madama e Tivoli, dove c’è stato un incidente stradale. Il tratto è chiuso lungo entrambe le direzioni ed è atterrata l’eliambulanza per un 42enne in codice rosso.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

L'autostrada A24 è stata temporaneamente chiusa tra gli svincoli di Castel Madama e Tivoli verso Roma per un incidente stradale. Il sinistro si è verificato nella tarda mattinata di venerdì 14 luglio. Si tratterebbe di un incidente grave, in quanto è atterrata l'eliambulanza. Ci sarebbero due persone ferite, una delle quali soccorsa e trasportata con l'elicottero in ospedale. Secondo le informazioni apprese c'è stato un tamponamento tra un mezzo lento della società A24 che stava facendo manutenzione stradale in corsia di sorpasso, correttamente segnalato dai cartelli stradali, e un'Audi A6.

La vettura lo ha tamponato il mezzo in movimento, alla guida c'era un uomo di quarantuno anni. È stato lui ad avere la peggio, soccorso e trasportato al Policlinico Agostino Gemelli in codice rosso. Ad avere bisogno di cure mediche è stato anche il conducente del mezzo della società A24, soccorso e trasportato in codice giallo all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli.

A24 tra Castel Madama e Tivoli chiusa e riaperta

I veicoli in transito si sono incolonnati con lunghe code. La circolazione è infatti rimasta bloccata lungo entrambe le direzioni, per agevolare le operazioni di soccorso dei feriti. A comunicare la chiusura è stata Luceverde su Twitter intorno all'ora di pranzo. Sul luogo dell'incidente è intervenuta la protezione civile, che su disposizione della Prefettura ha distribuito acqua agli automobilisti sotto il sole in attesa di riprendere la marcia. Terminato l'intervento nel primo pomeriggio il tratto tra Castel Madama e Tivoli è stato riaperto alla circolazione dei veicoli e la circolazione è tornata progressivamente alla normalità. Presenti per i rilievi e gli accertamenti di rito gli agenti della polizia stradale.