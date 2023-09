Incidente sull’A1, camion fuori strada: il carico di barattoli di pomodori pelati finisce in strada . Stando a quanto si apprende, sono rimasti coinvolti nello scontro un’automobile e un camion tra i caselli di Frosinone e Ceprano nel territorio del comune di Arnara.

A cura di Enrico Tata

Un intero carico di barattoli di pomodori pelati è finito sulla carreggiata dell‘autostrada A1 Roma-Napoli dopo un incidente avvenuto poco dopo le 15.30 di oggi, venerdì 1 settembre. Stando a quanto si apprende, sono rimasti coinvolti nello scontro un'automobile e un camion tra i caselli di Frosinone e Ceprano nel territorio del comune di Arnara. Per cause ancora da accertare, il mezzo pesante è stato preso in pieno dall'automobile e il carico è finito sull'asfalto. Per fortuna il metallo dei barattoli ha retto e quindi soltanto poca salsa è caduta sulla strada, ma tutti i contenitori si sono sparsi su un'ampia area dell'autostrada.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia stradale, il personale del 118 e gli uomini della società Autostrade. Nessuno è rimasto ferito, per fortuna, ma l'autostrada è rimasta chiusa fino alle ore 18.

Code lunghissime si sono registrate in direzione di Napoli per tutto il pomeriggio. In alternativa, agli automobilisti diretti verso Napoli è stato consigliato da Autostrade per l'Italia di uscire a Frosinone, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 a Ceprano.

Un grave incidente, ben più grave per quanto riguarda il bilancio dei feriti, è avvenuto all'ora di pranzo sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Stando a quanto si apprende, due automobili si sono scontrate all'altezza del chilometro 19,500 in carreggiata esterna all'altezza di Castel Giubileo. Una persona è morta e due persone sono rimaste ferite. La vittima è una donna di 85 anni, morta praticamente sul colpo in seguito al tamponamento con l'altro veicolo. Traffico bloccato per diversi minuti sul Raccordo.