Incidente sull’A1 a Ponzano Romano tra auto e camion, traffico in tilt e chilometri di code

Un incidente tra auto e camion sull’A1 vicino Roma a Ponzano Romano ha provocato traffico e chilometri di code.
A cura di Alessia Rabbai
Frame dalla webcam di Autostrade per l’Italia
Traffico in tilt e code di circa 9 chilometri in aumento lungo l'autostrada del Sole all'altezza di Ponzano Romano, vicino Roma. A scontrarsi sono stati un'auto e un camion, con pesanti ripercussioni sulla viabilità. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 dicembre. Non è ancora chiaro se ci siano feriti gravi, sul posto per i rilievi hanno lavorato gli agenti della polizia stradale.

Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 17 quando un'auto e un camion che transitavano lungo l'autostrada del Sole all'altezza di Ponzano Romano si sono scontrati per cause non note e ancora in corso d'accertamento. L'incidente si è verificato precisamente nel tratto in direzione di Roma compreso tra lo svincolo di Ponzano Romano Soratte al chilometro 516 e l’allacciamento della Diramazione Roma Nord al chilometro 531.

Forti le conseguenze sul piano della viabilità con traffico  e code in aumento vicino Roma. Presenti sul luogo del sinistro gli agenti della polizia stradale, che sono intervenuti con diverse pattuglie, per svolgere i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'accaduto e ad accertare eventuali responsabilità a carico dei conducenti. Gli agenti si sono occupati di gestire il traffico fino alla rimozione dei veicoli incidentati e al termine dell'intervento la circolazione è tornata alla normalità in serata. Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario.

