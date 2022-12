Incidente sulla via Olimpica: morto Giacomo Sabelli, studente fuori sede di 22 anni Era rimasto coinvolto in un incidente sulla via Olimpica: dopo 15 giorni di agonia è morto Giacomo Sabelli, studente fuori sede di 22 anni originario di Caserta.

A cura di Beatrice Tominic

È morto lo studente universitario di 22 anni coinvolto in un incidente lungo la via Olimpica, nel quadrante nord di Roma, nella metà dello scorso novembre. Il ragazzo aveva riportato gravi ferite dopo il sinistro che ha coinvolto tre automobili.

Si chiamava Giacomo Sabelli, aveva 22 anni e si era trasferito dalla sua Caserta nella capitale per studiare all'università, dopo essersi diplomato in Campania, al liceo Manzoni. Nell'incidente avvenuto in quella tragica giornata, lungo la via Olimpica, si sono scontrate tre automobili: oltre a Giacomo, erano rimaste ferite anche altre tre persone. Sulla dinamica del sinistro continuano ad indagare gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

L'addio a Giacomo: i funerali nel duomo di Caserta

Non appena arrivati i soccorsi sul luogo dell'incidente, gli operatori del personale sanitario si erano subito accorti delle gravi condizioni in cui versava il 22enne, ricoverato in ospedale dopo il violento impatto fra le automobili. Il suo cuore ha smesso di battere mercoledì 30 novembre, dopo 15 giorni passati in coma, di agonia e lotta per la vita. L’autorità giudiziaria ha permesso il trasferimento della salma a Caserta alla fine della scorsa settimana.

L'ultimo saluto a Giacomo si è svolto sabato scorso, nel mezzogiorno del 3 dicembre 2022 nella sua città d'origine: i funerali si sono svolti nel duomo di Caserta, la città da cui proveniva, insieme ai parenti, agli amici di sempre e agli ex compagni di scuola.

Molta la vicinanza dimostrata alla famiglia: "Manchi come l'aria Giacomo", scriveva appena due giorni fa una dei familiari, citando la famosa poesia La morte non è niente di Henry Scott Holland. "Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dov'erano, ma sono ovunque noi siamo", le hanno risposto, dimostrando il loro dolore e l'affetto, i suoi amici.