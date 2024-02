Incidente sulla via Aurelia, chi è il centauro morto: si chiamava Andrea Ferlini e aveva 24 anni Si chiamava Andrea Ferlini il ragazzo di 24 anni morto mentre si trovava in sella alla moto dopo essersi scontrato con un camion lungo la via Aurelia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Aveva 24 anni e si chiamava Andrea Ferlini il ragazzo morto nell'incidente di oggi giovedì 15 febbraio, avvenuto lungo la via Aurelia a Fiumicino all'ora di pranzo, poco dopo le 13. Si trovava in sella alla sua moto quando si è scontrato con un furgone, fra i chilometri 31 e 32, fra l'uscita di Valcanneto, frazione di Cerveteri dove il ragazzo viveva e quella di Passoscuro, all'altezza di Palidoro.

Era appassionato di sport, soprattutto nuoto, che pratica da quando era piccolo. Non appena avvenuto lo schianto sono stati allertati i soccorsi. Per il ragazzo, però, non c'era già più nulla da fare.

L'incidente sulla via Aurelia

Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri della vicina stazione di Ladispoli e gli operatori del personale sanitario del 118. Medici e paramedici sono andati verso il ragazzo, per soccorrerlo. Nonostante l'intervento del personale, arrivato in ambulanza, per lui era già troppo tardi: gli operatori sul posto hanno fatto il possibile, ma sono stati costretti a dichiarare il decesso del motociclista ventiquattrenne. La salma del giovane si trova al Verano, dove verrà sottoposta ad autopsia.

Trasportato all'Aurelia Hospital, invece, il conducente del furgone contro il quale si è schiantata la moto. Si tratterebbe di un uomo di 73 anni, ora ricoverato. Secondo quanto si legge nelle testate locali, dagli accertamenti effettuati non risulterebbero alterazioni né nel motociclista né nel settantatreenne.

Le indagini in corso

Nel frattempo, i carabinieri hanno iniziato i rilievi di rito per cercare di chiarire la cause dell'incidente e hanno preso in gestione la viabilità della via Aurelia: nel pomeriggio disagi alla circolazione e lunghe code lungo la strada. Spetta a loro ricostruire la dinamica dello scontro.