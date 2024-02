Incidente sulla via Aurelia, morto un motociclista 24enne, grave un automobilista Tragedia su via Aurelia in provincia di Roma, dove un motociclista 24enne è morto e un automobilista è rimasto gravemente ferito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Un ragazzo di ventiquattro anni è morto in un incidente stradale in via Aurelia. Il sinistro è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 15 febbraio sul litorale della provincia di Roma. Non è ancora stata resa nota l'identità della vittima, per la quale non c'è stato nulla da fare per salvarle la vita. Secondo le informazioni apprese a scontrarsi sono state una moto a bordo della quale viaggiava il giovane e una macchina, per cause non note e ancora in corso d'accertamento.

Presenti sul posto per i rilievi di rito i carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, che hanno svolto gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico e code lungo via Aurelia.