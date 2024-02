Terribile incidente ad Acilia, donna investita da un’automobile: è morta Secondo le prime ricostruzioni la vettura, una Volkswagen Polo, era guidata da un italiano di 24 anni che si è fermato a prestare i primi soccorsi. Eliambulanza sul posto, ma per la signora investita non c’è stato niente da fare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Grave incidente ad Acilia, Roma. Stando a quanto si apprende, in via della Salvia, all'altezza del civico 117, un'anziana di 82 anni è stata investita da un'automobile ed è morta. Secondo le prime ricostruzioni la vettura, una Volkswagen Polo, era guidata da un italiano di 24 anni che si è fermato a prestare i primi soccorsi. La donna è stata soccorsa subito dai sanitari del 118, che hanno chiesto l'immediato intervento sul posto di un'eliambulanza, date le condizioni critiche della paziente. Quest'ultima, però, è deceduta durante il trasporto in ospedale.

L'incidente è avvenuto intorno alle 9 di oggi, giovedì 15 febbraio 2024.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti gli agenti del X Gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale. I vigili hanno disposto la chiusura di via della Salvia, da via delle Case Basse a via delle Calle. Tuttora in corso gli accertamenti da parte degli agenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Il conducente della vettura è stato accompagnato all'ospedale Grassi di Ostia per eseguire l'alcol test e il test antidroga per accertare le sue condizioni psicofisiche nel momento in cui si è verificato l'incidente.