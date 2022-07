Incidente sulla superstrada Cassino-Sora: Francesca Lafragola morta a 24 anni La vittima dell’incidente mortale sulla superstrada Cassino-Sora è Francesca Lafragola, 24 anni, di Sant’Elia. Il fidanzato gravissimo è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

A cura di Alessia Rabbai

Francesca Lafragola

È Francesca Lafragola la ventiquattrenne morta lungo la superstrada Cassino-Sora. La drammatica e improvvisa scomparsa risale alla mattinata di ieri, martedì 26 luglio, quando era a bordo al motorino insieme al fidanzato, ricoverato in ospedale e gravissimo. La notizia si è diffusa in breve tempo, la comunità di Sant'Elia si è stretta intorno al dolore della famiglia, in attesa che vengano celebrati i funerali. Sulla salma è stata effettuata l'autopsia all'ospedale di Santa Scolastica.

I messaggi di cordoglio per Francesca

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio che nelle ore scorse sono comparsi sui social network. Giorgia scrive: "Fai buon viaggio piccolo angelo bellissimo". "Vola più in alto che puoi piccola stella – commenta Desy – Resterai in un mio ricordo. Fai buon viaggio". Solare e sempre allegra, Francesca sul suo profilo Facebook lo scorso 26 giugno scriveva: "Quando qualcuno vi dice che siete diversi sorridete, alzate la testa e siatene orgogliosi".

L'incidente in cui è morta Franscesca ed è rimasto gravemente ferito il fidanzato

I drammatici fatti che hanno portato alla morte di Francesca Lafragola si sono verificati ieri. Secondo quanto ricostruito finora in sede d'indagine la ventiquattrenne stava viaggiando su un motorino insieme al fidanzato quando il mezzo a due ruote si è scontrato con un'auto Fiat Punto condotta da un uomo all'altezza dello svincolo per l'ospedale di Cassino. Ad assistere alla scena sono stati alcuni passanti, che hanno dato immediatamente l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiedendo l'intervento urgente dei soccorritori. Sul posto arrivata la chiamata d'emergenza, sono giunti diversi mezzi di soccorso, con i paramedici che hanno preso in carico le persone rimaste coinvolte nell'incidente. Per Francesca purtroppo non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso.

Il fidanzato è gravissimo

Date le condizioni critiche del compagno di Francesca, è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza, che è atterrata in un punto poco distante dal sinistro. I soccorritori l'hanno preso in carico e portato in volo a Roma, dov'è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per intervenire sui gravi traumi e ferite. Presenti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno svolto i rilievi scientifici e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto, per accertare eventuali responsabilità a carico dei conducenti dei due veicoli che, come da prassi sono stati sequestrati.