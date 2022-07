Incidente sulla superstrada Cassino-Sora, morta una ragazza di 22 anni: gravissimo il fidanzato Tragico incidente a Cassino, comune in provincia di Frosinone dove una ragazza di 22 anni è morta sul colpo. Gravissimo il fidanzato.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Tragico incidente nella giornata di oggi, martedì 26 luglio a Cassino, comune in provincia di Frosinone: una ragazza, che era in sella al motorino insieme al fidanzato, è morta. I medici e i paramedici del 118 non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Sul posto anche le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica della vicenda.

La ragazza di 22 anni è morta sul colpo

L'incidente è avvenuto lungo la superstrada Cassino-Sora davanti a un distributore di benzina e nei pressi dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino. Lo scontro, in base alle informazioni circolate fino a questo momento, è avvenuto tra una moto e una Fiat Punto. Le modalità sono ancora sconosciute: la 22enne, che sembrerebbe essere residente nel vicino paese di Sant'Elia Fiumerapido, è morta sul colpo.

Il fidanzato è stato trasferito d'urgenza in ospedale

Gravissimo anche il fidanzato che guidava la moto. Il giovane, di cui non si conosce l'età né le generalità, è stato trasferito d'urgenza a Roma con un elicottero dell'Ares (Azienda regionale emergenza sanitaria) 118. Non è chiaro se sia in pericolo di vita. Non si conoscono le condizioni del conducente dell'auto.

Leggi anche Finisce di lavorare in un bar e ha un incidente in auto: Greta Curti muore a 21 anni

È stata chiusa la superstrada in entrambe le direzioni

Oltre ai medici e ai paramedici del 118, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che hanno svolto tutti i rilievi di rito: in questo modo potranno anche accertare eventuali responsabilità. Per consentire tutte le operazioni di soccorso, è stata chiusa la superstrada – nel tratto tra Sant'Elia e Cassino – in entrambe le direzioni che comporterà alcuni disagi alla popolazione.