Incidente sulla Sora-Ferentino, Laura Mauri viene travolta e uccisa da una Smart: aveva 71 anni L’impatto con la Smart è stato letale per le 71enne: oltre a lei, un’altra persona trasportata in codice rosso in un ospedale romano e altri 3 feriti.

A cura di Beatrice Tominic

È stata travolta da una Smart sulla superstrada Sora-Ferentino, nel frusinate, dopo essere scesa per controllare le condizioni della sua automobile a seguito di un tamponamento: la vittima è Laura Mauri, una donna residente a Veroli, originaria di Vallecorsa, di 71 anni, come riportato da il Messaggero. Il tragico incidente si è verificato nella serata di ieri, lunedì 19 settembre, poco dopo le ore 20.

Il tamponamento

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava procedendo in direzione Ferentino a bordo della sua Fiat Panda quando, nei pressi del chilometro 8, poco prima dell'uscita per la strada provinciale Santa Cecilia di Tacchiena, sarebbe stata tamponata da un'altra automobile. A bordo del secondo mezzo, una Ford Focus, si trovavano un quarantenne e un secondo passeggero di Boville Ernica. La 71enne e il conducente della seconda auto sarebbe scesi in strada proprio a seguito del sinistro, per verificare le condizioni delle automobili coinvolte: è allora che sarebbero stati travolti da una terza vettura, una Smart.

L'impatto con la Smart

La Smart li ha travolti con violenza: l'impatto è stato così forte che la settantunenne è morta sul colpo e anche la passeggera che viaggiava a bordo della Ford Focus è rimasta gravemente ferita. Sul posto, non appena allertati, sono arrivati i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Alatri e i Vigili del Fuoco. Oltre a loro, in breve tempo, hanno raggiunto il luogo dell'impatto anche i medici del personale sanitario del 118 che non hanno potuto fare altro che dichiarare morta la 71enne.

L'altra, invece, è stata trasportata d'urgenza in codice rosso in uno degli ospedali della capitale. Anche il conducente della Ford Focus, che al momento dell'impatto era sceso dall'automobile, ha riportato alcune ferite lievi: stessa sorte, infine, per le due persone a bordo della Smart, entrambe di Veroli, che hanno riportato ferite giudicate non gravi.

La dinamica dell'incidente

Non si conoscono ancora i motivi per cui la Smart, sopraggiunta mentre i conducenti si trovava in strada non abbia frenato: adesso sarà compito dei carabinieri di Alatri fare luce su quanto accaduto. A causa del numero di veicoli coinvolti nell'incidente e dei danni riportati anche dal manto stradale, la superstrada è rimasta chiusa per più di due ore.