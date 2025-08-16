Incidente sulla Salaria a San Giovanni Reatino: morta una ragazza di 24 anni romana

In seguito al violentissimo impatto tra due auto, avvenuto all’altezza di San Giovanni Reatino, è morta una ragazza di 24 anni di Roma. Alla guida della vettura su cui viaggiava, c’era la sorella, rimasta lievemente ferita anche lei. L’altro mezzo era guidato da un ragazzo.

Foto di repertorio

Incidente mortale nella tarda serata di ieri, giorno di Ferragosto, sulla Salaria, all'altezza di San Giovanni Reatino. Stando a quanto si apprende, due automobili si scontrate frontalmente e in seguito al violentissimo impatto è morta una ragazza di 24 anni di Roma. Alla guida della vettura su cui viaggiava, c'era la sorella, rimasta lievemente ferita anche lei. L'altro mezzo era guidato da un ragazzo.

La 24enne è morta sul colpo, inutili i soccorsi

L'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 23 di ieri, venerdì 15 agosto. Sul posto è intervenuto immediatamente il personale sanitario del 118, ma i soccorsi si sono rivelati inutili: la 24enne è morta praticamente sul colpo. Feriti lievemente la sorella, la conducente dell'auto su cui viaggiava, e il conducente dell'altra auto. Illesi gli altri passeggeri.

Le due sorelle estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco

In particolare, riferiscono i vigili del fuoco, gli uomini inviati sul posto hanno dovuto faticare non poco per estrarre le due sorelle dalle lamiere dell'abitacolo. Una volta estratte, i sanitari hanno tentato disperatamente di rianimare la 24enne, ma senza successo. Le forze dell'ordine sono ancora al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente avvenuto in un tratto di strada pericoloso e già teatro di drammatici scontri in passato, secondo quanto riferiscono i residenti della zona.