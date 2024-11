Incidente sulla Prenestina a Roma, furgone travolge e uccide un uomo

video suggerito

Immagine di repertorio (Fonte Getty Images)

Un uomo di settantanove anni è morto dopo un incidente stradale avvenuto lungo via Prenestina a Roma. Il sinistro si è verificato verso l'ora di pranzo di oggi, venerdì 15 novembre. A rimanere coinvolti sono la vittima, un pedone, e un uomo di sessant'anni, alla guida di un furgone. Per il settantanovenne, rimasto gravemente ferito, non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Sull'incidente lavorano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

Secondo quanto ricostruito al momento dell'incidente erano circa le ore 13.30, il furgone, un mezzo Fiat Iveco, stava percorrendo via Prenestina all'altezza di via Avola, diretto verso Roma quando, per cause nonn note e ancora in corso d'accertamento, ha investito l'uomo, che camminava in strada. L'impatto è stato violento, le condizioni di salute del pedone sono parse fin da subito gravissime. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è arrivato il personale sanitario con l'ambulanza, che ha preso in carico il ferito e lo ha trasportato con codice rosso al Policlinico di Tor Vergata.

Il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari. Ma le sue condizioni erano troppo gravi, il quadro clinico è precipitato fino al decesso, sopraggiunto per le ferite e i traumi dovuti all'incidente. Il conducente si è fermato subito dopo l'investimento a prestare soccorso al pedone. Accompagnato al Policlinico di Tor Vergata, è stato sottoposto come da prassi, agli accertamenti tossicologici e alcolemici, per verificare se al momento del sinistro fosse al volante ubriaco o drogato. Presenti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con le pattuglie del VI gruppo Torri, che hanno svolto i rilievi di rito e hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto.