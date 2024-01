Incidente sulla Pontina, le vittime sono Matteo Cursi e Giovanni Anaclerio: avevano 27 e 24 anni Si chiamavano Matteo Cursi e Giovanni Anaclerio i due giovani morti ieri nell’incidente avvenuto su via Pontina, all’altezza di Campoverde Sud. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Si chiamavano Matteo Cursi e Giovanni Anaclerio i due ragazzi morti ieri mattina nell'incidente sulla via Pontina, in provincia di Latina. Uno 27, l'altro 24 anni, viaggiavano a bordo della Smart For Four che si è ribaltata più volte dopo essersi scontrata contro il guardrail. Insieme a loro altri tre amici, rimasti feriti ma non in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, al volante c'era Matteo, mentre Giovanni è stato sbalzato fuori dall'abitacolo in seguito al tremendo impatto. Per entrambi, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.

A stringersi intorno al dolore delle famiglie, anche il comune di Pomezia, di cui i due giovani erano originari. "L'amministrazione comunale si stringe al dolore delle famiglie di Giovanni Anaclerio e Matteo Cursi, i due giovani di Pomezia che hanno perso la vita la scorsa notte in un tragico incidente sulla via Pontina", si legge in un post su Facebook. Tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati da amici e familiari, straziante il messaggio del padre di Giovanni: "Amore mio non ti scorderò mai. Amore di mamma e papà".

Giovanni Anaclerio, una delle vittime

L'incidente in cui i due ragazzi hanno perso la vita è avvenuto nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 gennaio su via Pontina ad Aprilia, all'altezza dello svincolo per Campoverde Sud. Per cause ancora da chiarire, Matteo Cursi avrebbe perso il controllo della Smart, scontrandosi contro il guardrail e ribaltandosi più volte. L'auto è stata poi colpita da una Fiat Panda che sopraggiungeva e che non è riuscita a evitare la vettura. Drammatiche le immagini che i soccorritori si sono trovati davanti quando sono arrivati sul posto. Il primo a fermarsi è stato un carabiniere fuori servizio che aveva appena smontato dal turno a Latina e stava facendo ritorno a casa. Subito dopo sono arrivate le ambulanze del 118, gli agenti della Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco.