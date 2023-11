Incidente sulla Laurentina, morto il 33enne di Ciampino Oscar Roselli Oscar Roselli, 33 anni, era molto conosciuto a Ciampino e sono tantissimi i messaggi condivisi su Facebook per dirgli addio. Laureato in Scienze Motorie e poi in Scienze e tecniche dello sport, era anche osteopata ed esperto di medicina tradizionale cinese.

Oscar Roselli, un ragazzo di 33 anni di Ciampino, è morto questa notte in un incidente avvenuto sulla via Laurentina. Viaggiava a bordo del suo suv, una Land Rover, quando è finito fuori strada ed è morto praticamente sul colpo. Stando a quanto risulta dai rilievi effettuati dagli uomini della polizia locale di Roma Capitale, si sarebbe trattato di un incidente autonomo e, quindi, non risulterebbero coinvolti altri veicoli.

Il ragazzo, appassionato di sport, era molto conosciuto a Ciampino e sono tantissimi i messaggi condivisi su Facebook per dirgli addio. Laureato in Scienze Motorie e poi in Scienze e tecniche dello sport, era anche osteopata ed esperto di medicina tradizionale cinese.

Su Facebook anche la sindaca di Ciampino, Emanuela Colella, ha voluto dirgli addio: "Quando una giovane vita vola via, lascia sempre un grande vuoto nei cuori dei propri cari.Da mamma sento forte quel senso di smarrimento e di dolore e sono vicino alla sua famiglia con tutto il cuore. Ciao Oscar".

E ora come farò a passare davanti la tua porta tutti i giorni e non pensarti,ci hai fatto proprio uno scherzo del cazzo questa volta.non posso ancora crederci,oggi tante persone ti staranno piangendo, eri un ragazzo d'oro, ma davvero amico mio…la persona più buona gentile generosa che conosca, sempre pronto ad aiutare e poi a me me volevi proprio bene e tanto, lo so…come faro adesso senza il tuo casino…

Mi hai onorato, rallegrato e arricchito con la Tua Amicizia e questo è stato per me un onore. Credo, sono sicura che è stato così per tutte le persone che hanno avuto come me questo privilegio. E siamo in tanti oggi sgomenti e addolorati. La Tua è stata un’Amicizia fatta di entusiasmo generoso, di grande e disinteressata disponibilità, di appassionata condivisione, di serietà, di un affetto schietto. Insomma è stata Amicizia.

