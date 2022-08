Incidente sulla Flacca a Fondi tra moto e auto: sottoufficiale dell’Esercito muore a 42 anni Angelo Ricciardi, 42 anni e sottoufficiale dell’Esercito italiano, è morto a seguito di un incidente sulla strada regionale Flacca a Fondi. Troppo gravi le ferite e i traumi riportati.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

È Angelo Ricciardi il motociclista morto nell'incidente stradale a Fondi, che si è verificato lungo la strada regionale Flacca, che collega i Comuni del litorale pontino. Quarantadue anni originario della provincia di Caserta, sottoufficiale dell'Esercito italiano, Ricciardi prima della sua drammatica scomparsa prestava servizio presso il carcere militare di Santa Maria Capua Vetere. A risultargli fatali sono state le gravi ferite e i traumi riportati nel sinistro, che non gli hanno purtroppo lasciato scampo. Da quanto ricostruito Ricciardi era in sella alla sua moto Guzzi Brera 1100 e stava percorrendo la strada quando si è scontrato frontalmente con un'auto.

Le forze dell'ordine giunte sul posto, che hanno svolto i rilievi del caso, hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto: pare che Ricciardi sia rimasto coinvolto nell'incidente dopo aver cercato di schivare una macchina che stava svoltando. Ma durante la manovra il motociclista ha invaso la corsia di marcia opposta. In quel momento transitava un'altra auto e i due veicoli si sono scontrati. Ad avere la peggio è stato il motociclista, sbalzato dal veicolo a due ruote e finito rovinosamente sull'asfalto.

Arrivata la chiamata al 118 con la richiesta urgente d'intervento per motociclista a terra, date le sue condizioni di salute è stato necessario il trasporto in eliambulanza, che lo ha portato in volo a Roma. Il paziente, una volta arrivato nella Capitale gravissimo, è stato poi ricoverato all'ospedale San Camillo. I medici hanno cercato in tutti i modi di salvargli la vita, ma le sue condizioni di salute nelle ore successive sono precipitate, fino a condurlo al decesso. È morto a causa delle gravi ferite e dei traumi riportati. Sono in corso le indagini, per verificare eventuali responsabilità a carico di chi si trovava alla guida.